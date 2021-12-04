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Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! - Son Dakika

Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi!

04.12.2021 12:13

Ardahan'da etkili olan dondurucu hava hayatı olumsuz etkilerken, dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 25,5 dereceyle Göle ilçesinde ölçüldü.

Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Nehir, baraj, göl, çeşme ve dereler buz tutarken çatılarda sarkıtlar oluştu, ağaçlar ise buz tuttu.

HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Kuru ayazın yaşandığı ilde termometreler gece eksi 19,6 dereceyi gösterdi. Göle ilçesinde ise sıcaklık eksi 25,5 derece oldu. Kilitlerin dahi donduğu kentte, hayat durma noktasına geldi.

"ARDAHAN'DA SOĞUK GÜNLER VE ESARET BAŞLADI"

Vatandaşlar soğuk esaretin resmen başladığını söyleyerek, "Bugün Ardahan'da soğuk günlerin ve esaretin başladığı bir gün. Sıcaklık yaklaşık eksi 20 ile 25 derece arasında. Artık Allah vatandaşlarımıza fırsat versin" dediler.

İşte kara kışa teslim olan Ardahan'dan manzaralar;

Dün gecenin en düşük sıcaklığı! Ardahan'da kilitler bile dondu, termometre eksi 25'i gördü
Dün gecenin en düşük sıcaklığı! Ardahan'da kilitler bile dondu, termometre eksi 25'i gördü
Dün gecenin en düşük sıcaklığı! Ardahan'da kilitler bile dondu, termometre eksi 25'i gördü
Dün gecenin en düşük sıcaklığı! Ardahan'da kilitler bile dondu, termometre eksi 25'i gördü
Dün gecenin en düşük sıcaklığı! Ardahan'da kilitler bile dondu, termometre eksi 25'i gördü
Dün gecenin en düşük sıcaklığı! Ardahan'da kilitler bile dondu, termometre eksi 25'i gördü
Dün gecenin en düşük sıcaklığı! Ardahan'da kilitler bile dondu, termometre eksi 25'i gördü
Dün gecenin en düşük sıcaklığı! Ardahan'da kilitler bile dondu, termometre eksi 25'i gördü
Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi!

Ardahan, Baraj, Göle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! - Son Dakika
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