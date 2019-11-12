Son Dakika Haberleri: Böyle stat açılışı görülmedi! Aslan 'kükredi'
Son Dakika Spor Böyle stat açılışı görülmedi! Aslan 'kükredi'

Böyle stat açılışı görülmedi! Aslan 'kükredi'

7 saat önce

"Aslanlar" unvanıyla bilinen Estudiantes de La Plata takımının stadının açılışındaki hologram gösterisi yapıldı ve stat etrafında dolanıp kükreyen dev aslan sergilendi.

Böyle stat açılışı görülmedi! Aslan 'kükredi', System.String[]

"Aslanlar" unvanıyla bilinen Estudiantes de La Plata takımının stadının açılışındaki hologram gösterisi yapıldı ve stat etrafında dolanıp kükreyen dev aslan sergilendi.


Stada gelen taraftarlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlk kez Aralık 1907'de yapılan tarihi stadyum güvenlik endişesi nedeniyle kapatılmış, daha sonra ise tekrar inşaa edilmişti.

Estudiantes, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:18 
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