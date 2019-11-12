Böyle stat açılışı görülmedi! Aslan 'kükredi'
7 saat önce
"Aslanlar" unvanıyla bilinen Estudiantes de La Plata takımının stadının açılışındaki hologram gösterisi yapıldı ve stat etrafında dolanıp kükreyen dev aslan sergilendi.
"Aslanlar" unvanıyla bilinen Estudiantes de La Plata takımının stadının açılışındaki hologram gösterisi yapıldı ve stat etrafında dolanıp kükreyen dev aslan sergilendi.
Stada gelen taraftarlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlk kez Aralık 1907'de yapılan tarihi stadyum güvenlik endişesi nedeniyle kapatılmış, daha sonra ise tekrar inşaa edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:18
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