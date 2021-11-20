Üye Girişi
Böyle tamirciyi kimse ne duydu, ne gördü - Son Dakika

Böyle tamirciyi kimse ne duydu, ne gördü

20.11.2021 11:37

Böyle tamirciyi kimse ne duydu, ne gördü Görme engelli tamirci: "İnsanlar sırf çalışmamı seyretmeye geliyorlar.

Böyle tamirciyi kimse ne duydu, ne gördü

Görme engelli tamirci: "İnsanlar sırf çalışmamı seyretmeye geliyorlar. Türkiye'ye bir rakibim varsa onu da bekliyorum"

"Engelliler her işi yapabilir, kimse dilenmesin"

BURSA - Bursa'da görme engelli motosiklet tamircisi, çalışma azmi ve maharetli parmaklarıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor. Hiç görmediği halde bir ustanın yanında çıraklık yaparak motosiklet tamirciliğinde usta olan azimli vatandaş, engellilerin isterlerse her zorluğu başarabileceğini söyledi.

Bursa'da yaşayan 41 yaşındaki görme engelli Yılmaz Kazdal, maharet ve ustalığıyla görenleri şaşırtıyor. Bebekken geçirdiği havale neticesinde gözlerini kaybeden Kazdal, azmiyle hayata küsmedi. Bir ustanın yanında çalışarak motosiklet tamirciliğini öğrenen Kazdal, kısa sürede adeta motor doktoru oldu. Kendisine dükkan açmak yerine evinin önünde bozuk motosikletleri tamir eden Yılmaz Kazdal, maharetli parmaklarını konuşturarak, arızalı motorları kısa sürede onarıyor.

Motosikletleri görmeden tamir ederken kendisini her gören vatandaşın hayretler içinde kaldığını söyleyen Yılmaz Kazdal, müşterilerinin kendisine getirdiği motosikletleri tamir edip çalışır vaziyete getiriyor. İşini büyük bir aşkla yapan Kazdal, "Ben 41 yaşındayım. Bebekken geçirdiğim havale gözlerime vurdu ve 11 yaşımdayken gözlerimi tamamen kaybettim. İnsanlar beni görünce çok şaşırıyor. Kafayı yiyenler var. Çoğu insan motosikletini yaptırmaktan ziyade, benim motosikletleri nasıl tamir ettiğimi görüp öğrenmek için yanıma geliyor. Motosiklet üzerine Türkiye'de ya da Bursa'da benim gibi görme engelli bir tamircinin olduğunu hiç zannetmiyorum. Rakiplerimi de bekliyorum" dedi.

"Bisiklet benim hayalimdi, ilk onu bozup topladım"

Çocukken bisikletlere büyük ilgi duyduğunu anlatan Yılmaz Kazdal, "Bisiklet benim ilk hobimdi. Çocukken bir bisiklet aldım ve onu bozup topladım. Bisikletleri tamir etmek ve gezmek benim en büyük merakımdı. Bu merakım beni motosiklet tamirine yöneltti. Daha sonra kendime bir motosiklet aldım, onu da bozup topladım. Bir tane motosikletle başladım ve bugünlere kadar geldim. Ben bu işe 2010 yılında başladım. İşi Mustafa ustamdan öğrendim. Kendisi motosiklet tamircisiydi, altı yıl önce rahmetli oldu. Beni çekirdekten o yetiştirdi. Onun sayesinde buralara kadar geldim. Şimdi ise arızalı motosikletlerin her türlü arızasını gideriyorum. Tamir ve bakımını yapıyorum" diye konuştu.

En büyük müşterileri kuryeler

Başlıca müşterilerinin motosikletli kuryeler olduğunu kaydeden Yılmaz Kazdal, "Ben bu işi sürekli yapmıyorum. Benim yerim kısıtlı. Motosiklet tamirini evimin kapısının önünde yapıyorum. Çoğu müşterim paketçi. İşimi çok seviyorum. Kazanç olarak fazla bir şey beklemiyorum. Benim büyük bir paraya ihtiyacım yok. Yaptığım işin hakkını ve el emeğimi alayım, bu bana yeter" dedi.

"Kimse dilenmesin"

Engellilere rol model olmak istediğini ifade eden Yılmaz Kazdal, "Ben engellilerin hor görülmemesini, oturup bir şeylerle meşgul olmalarını istiyorum. Dilenmelerini istemiyorum. Onların yaptığı en ufak bir şey hepimize mal oluyor. Ben el sanatları kursuna da gittim, oradan belgemi de aldım. İnsan her şeyden önce sevdiği işi yapmalı. Ben isterim ki bütün engelli arkadaşlarım sevdiği işi yapsın. Kolay yolu seçmesinler. Çoğu kolay yolu seçerek toplumun gözünde bizi de rencide ediyor" diye dert yandı.

Yeğeni Mümin Kazdal ise, "Amcam bu işe küçüklüğünden beri çok meraklıydı. Motor tamir etmeyi çok seviyor. Onu gören herkes çok şaşırıyor. Biz de kendisine elimizden geldiğinde yardımcı oluyoruz" dedi.

Böyle tamirciyi kimse ne duydu, ne gördü
Böyle tamirciyi kimse ne duydu, ne gördü
Böyle tamirciyi kimse ne duydu, ne gördü
Böyle tamirciyi kimse ne duydu, ne gördü

Görme Engelli, Motosiklet, Türkiye, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Böyle tamirciyi kimse ne duydu, ne gördü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üsküdar'da turistleri taşıyan minibüsün şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi 11:42 Üsküdar'da turistleri taşıyan minibüsün şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi 11:21 Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı 11:00 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem 10:52 Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 09:47 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor 09:18 Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı 09:08 Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? 08:57 Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?

Son Dakika Haberleri
11:43 İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor
11:42 Üsküdar'da turistleri taşıyan minibüsün şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi
11:21 Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti
11:11 Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu
11:07 Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor
10:51 Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
10:49 Oğlunun mezarındaki bayrak direği çalındı, şehit babası: Bunu yapan insan olamaz
10:44 Dolandırıcılıkla suçlanan Kibariye: Herkes haddini bilecek, bilmeyene de ben bildiririm
10:41 Kamu bankaları konut kredisinde faizi indirdi, işte yeni oran
İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor         
11:43
Korona hastalarına verilen ilacın etkisiz çıktığını söyleyen Bilim Kurulu üyesi: Kullananlar korkmasın, istenmeyen sonuca yol açmaz Korona hastalarına verilen ilacın etkisiz çıktığını söyleyen Bilim Kurulu üyesi: Kullananlar korkmasın, istenmeyen sonuca yol açmaz         
11:30
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Ada Masalı final yapıyor Ada Masalı final yapıyor         
09:13
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok         
07:33
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı         
07:30
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 11:52:17. #1.11#
SON DAKİKA: Böyle tamirciyi kimse ne duydu, ne gördü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement