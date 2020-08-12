Böyle tehlikeli yolculuk görülmedi - Son Dakika

Eskişehir'de bir kamyonetin kasasında bulunan tahtalar üzerine çıkarak düşmemesine çalışan vatandaşın tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini adeta ağza getirdi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan Atatürk Bulvarı'nda bir vatandaş hem kendi de diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı. Seyir halindeki kamyonette taşınan tahtalar, ağırlığı ve uzunluğu sebebiyle bir vatandaşın üzerine çıkmasıyla götürüldü. Bağlanmayan ve hacminden fazla tahtanın yüklü olan kamyonetin kasasında bulunan vatandaş, tehlikeli dakikalar yaşattı. Her an düşme tehlikesi ile karşı karşıya gelinen trafikte, diğer sürücülerin de kaza yapma riski arttı. Trafiğin yoğun olduğu bir bölgede yaşanan olayda, ışıklarda beklerken sürücüler kamyonetin arkasında durmaktan kaçındı. Durumu gören vatandaşlar şaşkınlık içerisinde aracı seyrederken, kamyonetin sürücü ve kasadaki vatandaşın kuralları hiçe sayan sorumsuzluğu ise 'bu kadar da olmaz' dedirtti. - ESKİŞEHİR