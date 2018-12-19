Böyle Vahşet Görülmedi

MADE IN ÇATLAK:

ALLAH BELANINIZI VERSİN SİZ İNSANMİSİNİZ ADİLER VALLA BEN HEP DERİM BU DÜZİÇİNDEN Bİ TANE ADAM CIKMAZ DİYE KURAN HAKKI İÇİN ŞİMDİ DAHA EMİN OLDUM. . . ERKEK OLUN ADİLER DİNSİZ DÜZİÇİ ALLAH HELAK ETSİN BU HAYVANA BUNU YAPANI