Böyle vahşet görülmedi - Son Dakika

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Böyle vahşet görülmedi

6 saat önce

Bodrum'da bir köpeği tüfekle vuran şahıs, daha sonra can çekişen köpeği çöpe attı.

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Bodrum'da bir köpeği tüfekle vuran şahıs, daha sonra can çekişen köpeği çöpe attı. Polis, köpeği silahla vuran F.Ç.'yi kısa sürede yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Konacık Gazderesi Caddesi'nde yaşanan olayda kimliği belirsiz bir şahıs, yanında getirdiği tüfekle bölgede yaşamını sürdüren bir sokak köpeğini vurdu. Boğazından aldığı kurşun yarası sonucu kanlar içinde kaldırım üzerine yığılan köpek, can çekişmeye başladı. Vurduğu köpeğin yanına gelen şahıs, köpeği yerde sürükleyerek caddenin karşısındaki çöp konteynerine attı. Yaşananları gören çevredeki vatandaşlar, gözlerine inanamadı. Şahıs, köpeği çöpe attıktan sonra elinde silahla caddenin aşağı kısmına yürümeye başladı. Bir süre yürüdükten sonra iddiaya göre bir kadının kullandığı otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Köpeğin vurulup sürüklendiği yerlerde ise yoğun şekilde kan olduğu görüldü. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde de inceleme yapan ekipler, plaka üzerinden vuran kişinin Bodrum'da çobanlık yapan F.Ç. olduğunu tespit etti. F.Ç. köpeği vurduğunu itiraf ederek, köpeğin keçilerine saldırdığını söyledi.

F.Ç.'den şikayetçi olan Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkan Yardımcısı Avukat Arzu Ayyıldız ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Tanık beyanlarına göre, bugün akşam saatlerinde, vahşice katledilen köpeğin keçiye saldırdığı söylenen anda, köpeği vuran çoban olay yerinde değildir. Olay yerine sonra gelerek keçinin hafif yaralı olduğunu gördükten sonra, 'ben bu köpeği vuracağım' demiştir. Hayvan severler kendisine, keçinin tedavisi için yardımcı olmayı önerdiğinde, 'önemli bir şeyi yok ben hallederim' demiştir. Akabinde köpeği kovalamaya başlamıştır ve köpek de kaçıp saklanmıştır. Köpek 11 Nisan'dan beri o bölgededir ve oyuncu, ürkek bir köpektir, çobana da saldırmamıştır, aksine, çoban tarafından kovalandığında korkup kaçmıştır ve saklanmıştır. Köpek saldırgan bir köpek değildir. Çobanın keçilerini de parçalamamıştır. Akabinde çoban, köpeği vuracağını tekrar söylediğinde hayvan severler, 'köpeği zaten korumaya aldıracağız, sahibi de var gibi görünüyor, bakımlıydı geldiğinde, vurursan suç işlersin, biz zaten alacağız onu, saldırgan bir hayvan değil sen de biliyorsun' demişlerdir. Köpek, maalesef bu olaydan kısa bir süre sonra, çoban tarafından güpegündüz, insanların olduğu açık alanda çobanın ruhsatlı silahı ile vurularak öldürülmüş, sürüklenerek çöpe atılmıştır. O kurşun sekerek bir çocuğa da gelebilirdi. Olayla ilgili tarafımıza gelen ihbar ile olay yerine gittim ve akabinde de Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundum. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

(İHA)

Bodrum, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 11:30 Kaynak: İHA

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