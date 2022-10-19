Böyle vahşet görülmedi: Pamuk suladığı tarlada darp edip videoya böyle kaydettiler - Son Dakika
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Böyle vahşet görülmedi: Pamuk suladığı tarlada darp edip videoya böyle kaydettiler

19.10.2022 13:58

Böyle vahşet görülmedi: Pamuk suladığı tarlada darp edip videoya böyle kaydettiler Şanlıurfa'da alacak verecek kavgası sonrası olaydan haberi olmayan şahıs, pamuk suladığı tarlada öldüresiye dövüldü.

Böyle vahşet görülmedi: Pamuk suladığı tarlada darp edip videoya böyle kaydettiler

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da alacak verecek kavgası sonrası olaydan haberi olmayan şahıs, pamuk suladığı tarlada öldüresiye dövüldü. O anlar ise anbean kayda alındı. Görüntüleri ele geçiren jandarma ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken hastanede tedavi altına alınan şahsın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Dolutepe kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iki aile arasında kırsal mahallenin içerisinde alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavga bittikten sonra eline sopa alan şahıslar, tarlada pamuk sulayan ve olaydan haberi olmayan Cemil Ç.'nin yanına gitti.

Darp anını cep telefonuyla kaydettiler

Cemil Ç.'yi darp etmeye başlayan şahıslar, o anları ise cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde ellerinde sopalar olan şahısların yerdeki Cemil Ç.'ye vurması ve araya girenlerin ayırmak istemesi yer alıyor. Görüntüleri ele geçiren jandarma ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanırken yaralı şahıs ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenilen şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, Jandarma, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Böyle vahşet görülmedi: Pamuk suladığı tarlada darp edip videoya böyle kaydettiler - Son Dakika

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