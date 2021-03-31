Böyle vahşet görülmedi; Yunus kafasından vurularak öldürüldü - Son Dakika

Böyle vahşet görülmedi; Yunus kafasından vurularak öldürüldü
31.03.2021 13:00
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yetişkin bir yunus balığı ölü halde sahile vurdu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yetişkin bir yunus balığı ölü halde sahile vurdu. Yunusun kafasından vurularak öldürüldüğü tahmin ediliyor.
Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Torba Koyu'nda sahilde bir yunusun olduğunu fark eden çevre sakinleri, Bodrum Belediyesi yetkililerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, yunusun öldüğünü tespit etti. Hayvanın başındaki kanama da dikkati çekti. Başından vurularak öldürüldüğü tahmin edilen yunus, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kıyıdan alındı. Yunusun başındaki darbenin kim veya kimler tarafından yapıldığı ise bilinmiyor.
(Eren Ayhan/İHA)
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