Böyle vicdansızlık görülmedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Böyle vicdansızlık görülmedi - Son Dakika

Böyle vicdansızlık görülmedi

6 saat önce

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde "Meraklı" isimli kedinin beline çelik tel bağlandı.

Böyle vicdansızlık görülmedi, System.String[]

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde "Meraklı" isimli kedinin beline çelik tel bağlandı. Belindeki çelik telden yaklaşık 15 gün kurtulamayan kedi, ölmek üzereyken sahipleri tarafından fark edilerek veteriner hekime götürüldü. Sağlığına kavuşan kedi evine geri döndü.

İnebolu ilçesine bağlı Cünürye Mahallesinde ikamet eden Salih Aran, 3 yıldır bahçede bakımını üstlendiği "Meraklı" adlı kedi, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından karnına çelik tel ile sıkıca sarılarak işkenceye maruz bırakıldı. Akıllara durgunluk veren vicdansızlık yaklaşık 15 gün sonra ortaya çıktı. Kedinin sürekli zayıfladığını, zaman zaman kustuğunu ve tuvaletini yapmakta zorlandığını fark eden Salih Aran, hayvanı Veteriner Hekim Muhammed Coduroğlu'na getirdi.

Yapılan muayenede bir bulguya rastlanmazken korkunç olay çekilen röntgende ortaya çıktı. Röntgende kedinin karnına sarılıp düğümlenmiş bir çelik tel olduğunu fark eden Veteriner Hekim Muhammed Coduroğlu, büyük şaşkınlık yaşadı. Kedinin tüylerinin altında kaldığı için dışarıdan fark edilmeyen teli kesen Veteriner Hekim Coduroğlu, hayvanı klinikte gözetim altına aldı.

Kedinin boğazına düşkün olduğunu belirten Salih Aran, "Kediyi 3 yıldır bahçemizde besliyoruz. Son zamanlarda epey zayıflamıştı. Verdiğimiz şeyi doğru düzgün yiyemiyordu. Yediği zaman kusuyordu. Tuvaletini yapamıyordu. İnsanlardan kaçıyordu. Bunları fark edince bağırsaklarında bir sorun olduğunu düşünerek Veteriner Hekim Muhammed Coduroğlu'na götürdüm. Fiziki muayenede bir şey yoktu. Ancak röntgeni gördüğümüzde şok olduk. Vicdansız birisi çelik telle hayvanın karnını sıkarak bağlamış. Bu nedenle doğru beslenme ve sindirim yapamamış" dedi.

Önce kedinin bir tel parçasına takılmış olabileceğini düşündüğünü belirten Salih Aran, "Kedinin karnına sarılan tel sıkıca gerdirilip alttan pense ile düğümlenmiş. Konuşamayan, derdini anlatamayan bir hayvana bu insafsızlığı kim yapar bilmiyorum. Kedimiz şimdi veteriner arkadaşımız tarafından müşahede altına alındı. Karnı telle sıkıştırıldığı için bağırsakları yapışmış. İyileşmezse ameliyat edilecek" diye konuştu.

Sevimli kedi "Meraklı", belindeki telden kurtulduktan sonra veteriner kliniğindeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak evine döndü.

(İHA)

Kastamonu, İnebolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:30 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira artarak 55 lira oldu
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi Denizde, korona hastalarına hakaretler yağdıran 4 kişinin keyfi karakolda son buldu Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti Mersin Büyükşehir Belediyesi "bedava ekmek yasaklandı" dedi, valilikten jet yanıt geldi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak diye bir şey yok Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak diye bir şey yok         
00:26
ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış         
23:48
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi         
23:46
Sağlık Bakanı Koca, 20 Nisan'da açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin görüntülerini paylaştı Sağlık Bakanı Koca, 20 Nisan'da açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin görüntülerini paylaştı         
23:38
Sakarya'da boş yolda 2 PTT aracının çarpıştı Sakarya'da boş yolda 2 PTT aracının çarpıştı         
23:36
Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu         
23:36
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı         
23:08
İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü         
23:01
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor         
22:56
Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor         
22:53
Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi         
22:52
Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi "bedava ekmek yasaklandı" dedi, valilikten jet yanıt geldi         
22:47
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti         
21:53
Brezilyalı model, çantasını çalmaya çalışan hırsızı süpürge ile uzaklaştırdı Brezilyalı model, çantasını çalmaya çalışan hırsızı süpürge ile uzaklaştırdı         
21:46
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi         
21:46
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor         
21:36
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti         
21:36
İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor         
21:28
Denizde, korona hastalarına hakaretler yağdıran 4 kişinin keyfi karakolda son buldu Denizde, korona hastalarına hakaretler yağdıran 4 kişinin keyfi karakolda son buldu         
21:23
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi         
21:22
İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi         
20:58
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı         
20:46
Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var         
20:46
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum         
20:30
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi         
20:10
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi         
19:53
Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi         
19:45
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı         
19:28
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi         
19:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2020 06:00:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Böyle vicdansızlık görülmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]