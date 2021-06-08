Böyle vicdansızlık görülmedi! Taksici önce köpeği ezdi sonra arkasına bakmadan kaçtı - Son Dakika

Böyle vicdansızlık görülmedi! Taksici önce köpeği ezdi sonra arkasına bakmadan kaçtı

İstanbul Eyüpsultan'da bir taksi şoförü girdiği sitenin önünde "Zeytin" isimli köpeği ezdi. Arkasına bile bakmayan taksi şoförünün Zeytin'e çarptığı anlar kameralar tarafından kaydedildi. Ezilerek ölen Zeytin, bölge halkını büyük üzüntüye soktu.

Dün saat 14.45 sıralarında Eyüpsultan Emniyettepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda öğleden sonra 34 TDE 97 plakalı taksi sürücüsü siteye giriş yapmak istedi. Kapının açılmasıyla siteye giren taksici, girişteki "Zeytin" isimli köpeği ezdi. Kısa bir süre duraklayan taksici ardından sitenin içerisine doğru ilerleyerek uzaklaştı. Köpeğin ezildiği o anlar ise kameralara yansıdı. KÖPEĞİ EZİP ARKASINA BAKMADAN KAÇTI Olayın ardından siteye gelen vatandaşlar, köpeğin hareketsiz şekilde yerde yattığını fark etti. Köpeğin ezildiğini anlayan vatandaşlar, sitenin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrasında taksinin köpeği ezdiği ve sonrasında uzaklaştığı ortaya çıktı. ŞİKAYETTE BULUNACAKLAR Büyük bir üzüntü yaşayan site sakinleri, köpeğin cansız bedenini alarak sitedeki bir boş arsaya gömdü. Vatandaşların köpeğin karnesini çıkartmalarının ardından taksici hakkında emniyete şikayette bulunacakları öğrenildi.

YORUMLAR (1) Metehan Çamlıca: o taksi şöförünü bulup 300 500 lira para cezası verirler olay kapanır!! ne yazıkki ülkemizde hayvan hakları diye birşey yok Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır Kullanıcı Adı

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