Böyle vicdansızlık görülmedi...Yavru kediyi acımasız tekmelerle böyle öldürdü

İZMİR - İzmir Karşıyaka'da, kimliği belirlenemeyen bir şahıs, yavru kediyi defalarca tekmeledi. Apartmanın bahçesinde yaşayan kedinin tekmelerden sonra öldüğünü belirten hayvanseverler şahsın yakalanması için polise başvuruda bulundu. Olay, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi 7448/18 Sokak Numara 2'deki Deniz Apartmanı önünde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen erkek şahıs, çevre sakinlerinin beslediği yavru kediyi defalarca tekmeledi. Yavru kedi ilk tekmenin ardından apartmanın bahçesine sığınırken, saldırgan kedinin peşini bırakmayarak takip etti ve kediyi bir kez daha tekmeledi. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çevredekilerin kendisini izleyip izlemediğini kontrol eden saldırgan, daha sonra yavru kediyi ezerek öldürdü. Kediyi öldürdükten sonra kamerada görünmeyen biriyle konuşup el sallayan şahıs, apartmanın önünden ayrıldı. Apartman sakinleri yavru kedinin nasıl öldüğünü güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde fark etti. Hayvanseveler saldırganın yakalanması için polise başvuruda bulundu.