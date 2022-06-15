Böyle vicdansızlık olmaz! Çocuğu doğurur doğurmaz çöpe atmış - Son Dakika
Üye Girişi

Böyle vicdansızlık olmaz! Çocuğu doğurur doğurmaz çöpe atmış

15.06.2022 12:17

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşanan olay vicdanları sızlattı. Henüz yeni doğmuş bir erkek bebeğe ait cansız beden kağıt toplayıcıları tarafından çöp konteynerının içinde bulundu. Bebeği kimin bıraktığına dair çalışma başlatıldı.

Sabah saatlerinde Sağlık Mahallesi Yüksel Özdemir Caddesi üzerinde bulunan Salihli Özel Eğitim Uygulama Okulu civarında kağıt toplayan bir kişi, okul karşısında bulunan çöp konteynerinde arama yapmaya başladı.

DOĞAR DOĞMAZ ÇÖPE ATMIŞ

Kağıt toplayıcısı battaniye içine sarılı yeni doğmuş bir bebek cesedi görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, cesedin yeni doğmuş bir kız bebeği olduğunu belirledi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından bebek cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, mahalle genelinde bulunan tüm güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Doğurur doğurmaz çöpe götürmüş! Bebeğin cansız bedenini kağıt toplayıcıları buldu
Doğurur doğurmaz çöpe götürmüş! Bebeğin cansız bedenini kağıt toplayıcıları buldu
YORUMLAR
500
Fren testi yaparken bariyerlere çarpıp böyle takla attı: 1 yaralı Fren testi yaparken bariyerlere çarpıp böyle takla attı: 1 yaralı Devlet Bahçeli'den polise yumruk atan DBP'li vekile sert sözler: Böyle bir şerefsizliğe hangi ülke ruhsat verir? Devlet Bahçeli'den polise yumruk atan DBP'li vekile sert sözler: Böyle bir şerefsizliğe hangi ülke ruhsat verir?
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Böyle vicdansızlık olmaz! Çocuğu doğurur doğurmaz çöpe atmış - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:12 47 günlüğüne hapse giren adamın içerdeyken dünyası başına yıkıldı! Eşinin yasak aşkıyla düğün yaptığı anları izleyince gözyaşlarına hakim olamadı
12:05 Bakan Nebati: Türkiye, 2022 yılında kamu maliyesinde birçok ülkeden daha iyi performans sergilemektedir
11:49 Fener'in Jesus transferi Portekiz'de olay oldu! Portekizli futbolseverler Fenerbahçe'nin yeni hocasından övgü dolu sözlerle bahsetti
11:46 Akşener, Akdeniz Üniversitesi'nde peş peşe gelen öğrenci intiharlarıyla ilgili konuştu: Gerçeklerin gün yüzüne çıkması için konunun takipçisi olacağız
11:34 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor
11:34 Kilosu yüzlerce lirayı bulan ıhlamur ağaçları her sokakta bulunuyor ama yüzüne bakan yok
11:32 Erdal Beşikçioğlu sevenlerine güzel haberi verdi! Behzat Ç. yeni bölümleriyle geri dönüyor
11:29 40 yaşındaki kadın, 15 yaşındaki çocuktan hamile kaldı! Hapis cezasından kaçamadı
11:23 Fenerbahçeli taraftar çok heyecanlandı! İşte o sosyal medya paylaşımı
11:19 Çağla, Disney Plus gecesini salladı! Cesur bacak dekoltesiyle herkesi arkada bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 12:21:15. #1.11#
SON DAKİKA: Böyle vicdansızlık olmaz! Çocuğu doğurur doğurmaz çöpe atmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement