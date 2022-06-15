Kağıt toplayıcısı battaniye içine sarılı yeni doğmuş bir bebek cesedi görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, cesedin yeni doğmuş bir kız bebeği olduğunu belirledi.

Devlet Bahçeli'den polise yumruk atan DBP'li vekile sert sözler: Böyle bir şerefsizliğe hangi ülke ruhsat verir?

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Böyle vicdansızlık olmaz! Çocuğu doğurur doğurmaz çöpe atmış - Son Dakika

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