Böyle yarış görülmedi

Formula 1'in koronavirüs nedeniyle mücadeleyi sanal ortama taşımayı plandığı şu günlerde ilk dijitalleşme hamlesi bisiklet dünyasından geldi... 267 kilometrelik Flanders Turu, 32 kilometre olarak sanal ortama taşındı. 13 sporcudan 12'si yarışı tamamlayabildi.

Alanında Avrupa'nın en eski organizasyonlarından biri olan Flanders Bisiklet Turu'nun 104.'sü, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl sanal ortamda gerçekleştirildi. Organizatörler, geleneksel olarak her yıl nisan ayında yapılan yarışmayı ertelemek yerine, Belçika'nın Flaman bölgesindeki Anvers şehrinden Oudenaarde'a kadar süren 267 kilometrelik parkuru sanal ortama taşımaya karar verdi. Böylece 1913 yılında başlayan bu geleneksel yarış, Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa gerçek yollarda yapılamamış oldu.

175'e niyet 13 kişiye kısmet

Yarış için 175'i aşkın sporcu kayıt olsa da yarışa sadece sanal ortamda mücadele etme imkanına sahip 13 isim katıldı. Bu 13 sporcu, turun 32 kilometrelik son parkurunu antrenman bisikleti olarak bilinen sabitlenmiş ve altında döner bantlar bulunan bisikletler üzerinde, Bkool çevrimiçi antrenman uygulaması sayesinde yarıştı. Bu ilginç yarışı, liderliği 11. kilometrede alıp bir daha bırakmayan Greg van Avermaet kazandı. İkinci sırada Oliver Naesen yer alırken, üçüncülük Nicolas Roche'nin oldu.

Yatak odasında yarış dışı kaldı!

Geçen yılın şampiyonu Alberto Bettiol ise sanal ortamda aradığını bulamadı ve yarışı tamamlayanlar arasında sonundu oldu. Birincinin 43 dakika 17 saniyede bitirdiği yarışı bir kişi, Michael Matthews, tamamlayamadı. Yarışa yatak odasından katılan Sunweb sporcusu Matthews, başladıktan kısa bir süre sonra pedal çevirmeyi kesti. Matthews, odaya giren çocuklarının sesleri eşliğinde yarışa devam ederken mekanik bir problem yaşadığını, bu yüzden yarışı bırakmak durumunda kaldığı belirtti.