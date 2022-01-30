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"Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak" belgesel filminin galası yapıldı (2) - Son Dakika

"Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak" belgesel filminin galası yapıldı (2)

30.01.2022 22:47

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı 48 saati konu alan "Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak" belgesel filminin galası Bağcılar'da gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı 48 saati konu alan "Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak" belgesel filminin galası Bağcılar'da gerçekleştirildi.

Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi'nde düzenlenen gösterime, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve belgesel ekibinin yanı sıra sinemaseverler katıldı.

Bağcılar Belediyesi ve Gönül Bağı Platformunun destekleriyle TBMM himayesinde hazırlanan belgeselin galasında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Mehmet Akif Ersoy'un şahsiyeti ve eserleriyle bir asır sonra bile ilham kaynağı olmaya devam ettiğini söyledi.

Çağırıcı, belediye olarak gençleri değerleriyle buluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak filminin de inşallah 12 Mart'ta EBA üzerinden tüm okullarda izlenileceğine inanıyorum. Bağcılar Belediyesi olarak ayrıca 10 yıllık bir emek neticesinde Sebilürreşad dergisini 25 sayı olarak bugünkü Türkçeye çevirisini tamamlandık. Atatürk Kültür Merkezi'nde inşallah bunun tanıtımını yapacağız." dedi.

"Belgeselin Türkiye'deki bütün okullarda izletilmesi, aynı anda gösterilmesini arzuluyoruz"

Gösterimden önce AA muhabirine açıklamada bulunan Gönül Bağı Platformu temsilcisi Mahmut Baycan da bir sivil toplum hareketi olarak gençlerin tarihi bilinç kazanmasını önemsediklerini ifade etti.

Baycan, Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Marşı'nın hikayesini anlatan bir proje gerçekleştirmekten ötürü memnuniyetlerini dile getirerek, "Bu belgeselin bir gün Türkiye'deki bütün okullarda izletilmesi aynı anda gösterilmesini arzuluyoruz." diye konuştu.

Belgeselin yapımcısı İbrahim Ethem Yasan ise Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı bir rivayete göre 48 saatte yazdığını aktararak, "Biz de Mehmet Akif'in bu 48 saat içerisinde hangi duygular içerisinde İstiklal Marşı'nı yazdığını anlatmaya çalıştık." dedi.

Yasan, belgeselin bir gönüllülük hareketiyle ortaya çıktığına değinerek, "Oyuncularımızdan senaryosuna, yönetmenimizden teknik ekibimize kadar çoğu emektar para dahi almadan hep birlikte bu işe imza attık." açıklamasını yaptı.

Senaryosunu Yusuf Duru'nun kaleme aldığı belgeselin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Karacan oturuyor.

Senaryo danışmanlığını yazar Şefik Memiş'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Yusuf Duru, Faruk Karagül ve Mustafa Şimşek yer alıyor.

Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak belgesel filminin galası yapıldı (2)
Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak belgesel filminin galası yapıldı (2)
Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak belgesel filminin galası yapıldı (2)

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Bağcılar, Belgesel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak' belgesel filminin galası yapıldı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak" belgesel filminin galası yapıldı (2) - Son Dakika
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