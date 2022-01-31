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Böyle yüzsüz hırsız görülmedi, nakliyeci kiralayıp komşuya hamallık yaptırdı - Son Dakika

Böyle yüzsüz hırsız görülmedi, nakliyeci kiralayıp komşuya hamallık yaptırdı

31.01.2022 13:26
Böyle yüzsüz hırsız görülmedi, nakliyeci kiralayıp komşuya hamallık yaptırdı

Antalya'nın Serik ilçesinde hırsız, beyaz eşyaları çalmak için nakliye kamyonu kiralayıp geldiği iş yerinde eşyaları kamyonete yüklemek için esnaftan yardım istedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde hırsız, beyaz eşyaları çalmak için nakliye kamyonu kiralayıp geldiği iş yerinde eşyaları kamyonete yüklemek için esnaftan yardım istedi. Esnaf ise dükkanın elemanı zannederek hırsızla birlikte beyaz eşyaları kamyonete yükledi. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde hırsızlık şüphelisi, daha önce ayarladığı nakliyeciyi ikinci el malzeme satan dükkana yönlendirdi. Hırsız nakliyeciden kamyonete taşıması için yardım istedi. Nakliyeci, beli ağrıdığı için yardım teklifini reddetti.

ESNAF BİLMEDEN HIRSIZA YARDIM ETTİ

Hırsız daha sonra diğer esnaflardan yardım istedi. Bir esnaf, dükkanda çalışan biri zannettiği hırsıza bilmeden yardım etti ve kamyonete beyaz eşyaları birlikte yüklediler. Olay anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

DÜKKAN SAHİBİNİN ELEMANI SANMIŞLAR

İkinci el eşya alım satım işiyle uğraşan Sezai Ateş, "Olay Cumartesi günü gerçekleşti. Ben montajdaydım, dükkanda değildim. Arkadaşlar geliyor buraya nakliyeci tutuyor. Buradan komşudan rica ediyor, çamaşır makinesini yüklüyor. Ben bu zamana kadar hiçbir komşuma söyleyemedim bana yardım edin diye. Hırsız bir güzel çağırıyor, beraber yüklüyorlar ve satıyorlar. Komşum da yardım ederken benim elamanım olduğunu sanıyor ve malzemeyi o şekilde götürüyorlar. Kesinlikle komşum bilmeden benim elamanım sanıyor. Belki de ben ucundan tut desem yardım etmezler ama hırsızla beraber yüklemişler.

GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE ŞOKE OLDULAR

Buradan iki adet çamaşır makinesi, mini buzdolabını kapının önünden götürüp hurdacıya satmışlar. Hatta nakliyeciye yardım etmesini istemiş. Nakliyeci, "benim belim ağrıyor kaldıramam" demiş. Komşudan yardım istemiş işi olunca başka komşudan yardım istemiş. Yardım eden komşuya gittim. Neden böyle yaptın diye. "Ne diyorsun abi. Ben bilmeden yardım ettim, senin elamanın zannettim" dedi. O da şok oldu ama iş işten geçti" şeklinde konuştu.

Böyle yüzsüz hırsız görülmedi, nakliyeci kiralayıp komşuya hamallık yaptırdı
Böyle yüzsüz hırsız görülmedi, nakliyeci kiralayıp komşuya hamallık yaptırdı
Böyle yüzsüz hırsız görülmedi, nakliyeci kiralayıp komşuya hamallık yaptırdı
Böyle yüzsüz hırsız görülmedi, nakliyeci kiralayıp komşuya hamallık yaptırdı
Böyle yüzsüz hırsız görülmedi, nakliyeci kiralayıp komşuya hamallık yaptırdı
Böyle yüzsüz hırsız görülmedi, nakliyeci kiralayıp komşuya hamallık yaptırdı
Böyle yüzsüz hırsız görülmedi, nakliyeci kiralayıp komşuya hamallık yaptırdı
Böyle yüzsüz hırsız görülmedi, nakliyeci kiralayıp komşuya hamallık yaptırdı
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Antalya, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Böyle yüzsüz hırsız görülmedi, nakliyeci kiralayıp komşuya hamallık yaptırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Böyle yüzsüz hırsız görülmedi, nakliyeci kiralayıp komşuya hamallık yaptırdı - Son Dakika
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