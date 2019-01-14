Son Dakika Haberleri: Böylesi Görülmedi! Geçmişten Günümüze Spor Müsabakalarında Yaşanmış Rezil Anlar

Böylesi Görülmedi! Geçmişten Günümüze Spor Müsabakalarında Yaşanmış Rezil Anlar

1 saat önce

Bugün sizlere dünya spor tarihinde geçmişten günümüze yaşanmış en utanç verici anlardan bahsedeceğiz.

Bugün sizlere dünya spor tarihinde geçmişten günümüze yaşanmış en utanç verici anlardan bahsedeceğiz. Döneme damgasını vuran bu anlar eminiz sizi de şaşırtacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:42 Kaynak: Youtube

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