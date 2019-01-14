Böylesi Görülmedi! Geçmişten Günümüze Spor Müsabakalarında Yaşanmış Rezil Anlar
1 saat önce
Bugün sizlere dünya spor tarihinde geçmişten günümüze yaşanmış en utanç verici anlardan bahsedeceğiz.
Bugün sizlere dünya spor tarihinde geçmişten günümüze yaşanmış en utanç verici anlardan bahsedeceğiz. Döneme damgasını vuran bu anlar eminiz sizi de şaşırtacak.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:42 Kaynak: Youtube
Ünlü Çiğ Köfte Zinciri Komagene'nin Sahibi FETÖ'den Tutuklandı
Trump Yönetimi, Krizi Atlatmayı Tartışırken Senatörlerin Plaj Partisi Ülke Gündemine Oturdu
Son Dakika! İzmir'de Bir Fabrikada Patlama Oldu, 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yarandı