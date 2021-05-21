Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti - Son Dakika

Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti

21.05.2021 17:03
Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti, System.String[]

Japonya'da duyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 150 kilometre hızla giden treni kullanan makinistin tuvaletinin gelmesiyle birlikte kokpiti bırakıp, tuvalete gittiği öğrenildi. Yaşanan olay ise tren rotasındaki gecikmenin ardından izlenen görüntülerde fark edildi.

Japonya'dan gelen haber, duyanları büyük şaşkınlığa uğrattı. 150 kilometre hızla giden bir treni kullandığı öğrenilen makinist, tuvaletinin gelmesi üzerine treni bırakarak, tuvalete gitti. Makinistin kokpiti boş bıraktığı ise trenin 1 dakikalık gecikmesinin araştırılması sırasında ortaya çıktı. Gecikmenin nedenini bulmak için görüntüleri izleyen şirket yetkilileri, 150 km hızla giden treninin bir süreliğine kendi haline bırakıldığını gördü.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Central Japan Railway adlı işletmeci şirketten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki operatörün geçen Pazar günü sabah 08.15 sularında bir vagon görevlisinden kendi yerini almasını isteyerek 160 yolcusu bulunan trenin kokpitini yaklaşık 3 dakika süreyle terk ettiğinin tespit edildiği bildirildi. Olayın Shizuoka eyaletindeki Atami istasyonu ile Mishima istasyonu arasında gerçekleştiği kaydedilirken, kısa süreliğine sürücünün yerini alan ve tren kullanma lisansı olmayan vagon görevlisinin bu süre zarfında treni idare etmeyerek yalnızca sürücü koltuğunda oturduğu belirtildi.

"TRENİ DURDURARAK GECİKMESİNİ İSTEMEDİM"

Sürücünün yokluğunda kademeli olarak yavaşlayarak yola devam eden ve acil durumlarda otomatik olarak durabilen son teknoloji trende yaşanan olay, şirketin tren rotasındaki 1 dakikalık gecikmeyi fark ederek kokpit görüntülerini incelemesiyle ortaya çıktı. Sürücü ise, şirket içi soruşturmada ilk olarak karın ağrısı nedeniyle ne olduğunu hatırlamadığını söyledi. Koltuğu vagon görevlisine devretme nedenini savunan sürücünün "Treni durdurarak gecikmeye neden olmak istemedim" dediği öğrenildi.

DİSİPLİN CEZASI UYGULANACAK

İşletmeci şirket olayın ardından özür dilerken, kurallara aykırı söz konusu eylemin Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı'na bildirildiğini açıkladı. Öte yandan tren operatörü ve vagon görevlisine karşı disiplin cezası uygulanacağı öğrenildi.

BİRKAÇ DAKİKALIK GECİKMELER BİLE BÜYÜK ELEŞTİRİ ALIYOR

Hızlı trenler de dahil olmak üzere Japonya'daki demir yolu hizmetleri yüksek güvenlik standartları ve dakik operasyonları ile biliniyor. Birkaç dakikalık gecikmeler dahi işletmeci şirketlerin medyada eleştiri oklarının hedefi olmasına neden oluyor.

Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti

Makinist, Japonya, Pazar, Tren, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti - Son Dakika Dünya


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