Böylesi görülmedi! Kaynana, yeni geliniyle bir olup eski gelininin evini soydu - Son Dakika

Konak ilçesinde oturan ve 12 yıl evli kalan G.G. ile C.Y. anlaşmalı olarak boşandı. Bir süre ortak yaşadıkları evde oturan ve 2 çocuğunun velayetinin babaya verilmesi üzerine taşınma kararı alan C.Y., iddiaya göre taşınmadan birkaç gün önce Çeşme'ye tatile gitti.

TATİLDE ARKADAŞINDAN GELEN MESAJLA ŞOKA UĞRADI

Tatilde bir arkadaşı kendisine mesaj atıp, evindeki eşyalarının eski eşi, eski eşinin yeni karısı ve kayınvalidesi ile birlikte gelen akrabaları tarafından taşındığını söyledi. Aldığı bu haber üzerine İzmir'e dönen C.Y., evinin kapı kilidinin de değiştirildiğini fark edince avukatları aracılığı ile şikayette bulundu.

"TOPLAM ZARARIM 35 BİN LİRA"

Eve izinsiz giren eski eşi G.G, annesi A.G., kızı S.Ö. ile akrabaları G.G. ve eski eşi G.G.'nin yeni eşi F.G. hakkında 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan dava açıldı. İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada C.Y., "Ev eşyaları dışında 6 adet bilezik, 3 bin 500 lira para ve 1 çeyrek altını da götürmüşler. Toplam zararım 35 bin lira. Şüphelilerin eylemi hırsızlıktır" dedi.

KAYINVALİDE İDDİALARI YALANLADI

Eski kayınvalide A.G. ise kendisi tarafından alınıp eve konulan ve artık işe yaramaz olan eşyaları evden çıkarttığını savunarak, bu eşyaların bir kısmını attığını, bir kısmını ise tanımadığı fakir kişilere verdiğini söyledi. Diğer sanıklar da benzer ifadeler vererek kendilerine iftira atıldığını iddia etti.

5'ER YIL HAPİS CEZASI

İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılama sonucunda her bir sanığa 'hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 10 ay olmak üzere toplamda 5'er yıl hapis cezası verdi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ise yapılan itirazları reddederek kararın usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirdi ve sanıklar hakkında yakalama kararı çıktı. Tutuklanan 5 sanık, tekrar İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına itirazda bulundu. Bu kez savcılık, sanıkların serbest bırakılıp, dosyanın tekrar yerel mahkemede değerlendirilmesi kararını aldı.