Böylesi görülmedi! Metrodaki yolculara asit döküp yakmaya çalıştı, 1'i ağır 15 yaralı var - Son Dakika

Japonya'da daha önce benzerine rastlanmayan bir saldırı gerçekleştirildi. Elinde asit olan şahıs, metroda yolculuk yapanların üzerine asit attı. Saldırı sonucu 1'i ağır 15 yaralı hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Başkent Tokyo'daki Keiko hattındaki bir trene binen 20'li yaşlardaki saldırganın yerel saatle 20.00 sıralarında elindeki bıçakla yolculara saldırdı. Saldırganın ayrıca asit dökerek vagonu ateşe vermeye çalıştığı belirtildi. Saldırıda 1'i ağır 15 kişinin yaralandığı açıklandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada saldırganın yakalandığı ifade edildi.

TERÖR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Trende yaşanan panik amatör kamera görüntülerine yansırken, seferler geçici olarak askıya alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, eylemin ülkede genel seçimin yapıldığı gün gerçekleşmesi terör şüphesine yol açtı.