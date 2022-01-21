Böylesi yüzyılda bir yaşanır! İneğini ''Memişlerini yerim Fatma'' diye severken, yoldan geçen Fatma üzerine alındı - Son Dakika

Kayseri'nin Hacılar İlçesinde yaşanan olayda iddiaya göre, Fatma ismini koyduğu ineğine düşkünlüğüyle bilinen S.T, günlerdir Fatma'nın doğum yapmasını bekledi. Çok sevdiği ineği bir süre önce doğuran S.T, buzağıyı süt emmesi için annesinin yanına götürdü.

İNEĞİNE ''MEMİŞLERİNİ YERİM FATMA'M'' DİYE NİNNİ SÖYLÜYORDU

Sabah'ın haberine göre; S.T'nin ana yol kenarındaki ahırında baktığı ineği Fatma'ya dizdiği methiyeler, az kalsın ilçede kriz çıkartıyordu. S.T, buzağının annesini emdiği sırada ineği Fatma'yı sakinleştirmek için "Canım Fatma'm, bir tanem Fatma'm, senin memişlerini yerim Fatma'm" sözlerini ninni gibi söyledi.

YOLDAN GEÇEN FATMA ADLI KADIN NİNNİYİ ÜSTÜNE ALINDI

Bu sırada yoldan geçen ilçe sakini Fatma T, S.T'nin söylediklerini duydu. Ahırdan gelen "Memişlerini yerim Fatma'm" sözünün kendisine söylendiğini zanneden kadın öfkeyle evinin yolunu tuttu.

AZ DAHA KOCASINI ARAYACAKTI

S.T'nin ahırının yanından geçerken sözlü tacize uğradığını komşusuna anlatan Fatma T, işte olan kocasını arayarak yaşananları söyleyeceğini belirtti. Ancak komşusu "Önce olayı bir anlayalım sonra ararsın" dedi. Bunun üzerine Fatma T'nin komşusu, S.T'nin komşusunu arayarak olayı anlattı.

KOMŞUSU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

S.T'nin komşusu ise olayın yanlış anlama olduğunu, S.T'nin ineğinin adının Fatma olduğunu ve ineğini sürekli ''Canımlı birtanemli" gibi sözlerle sevdiğini söyledi. S.T'nin ineği Fatma'ya olan düşkünlüğünü tüm komşuların bildiğini söyleyen komşunun bu ifadeleri üzerine olay tatlıya bağlandı.