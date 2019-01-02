Böylesini Yemediniz?yumuşacık Ispanaklı Kahvaltı Keki ???

Kekler tatlı olur algısını değiştirecek, nefis mi nefis tuzlu bir kek tarifimiz var. İşte karşınızda Ispanaklı Tuzlu Kek!Dilerseniz kahvaltılarınıza, dilerseniz de beş çaylarınıza yapabileceğiniz bu güzel tarifi sizlerde evlerinizde rahatlıkla yapabilirsiniz.

Kekler tatlı olur algısını değiştirecek, nefis mi nefis tuzlu bir kek tarifimiz var. İşte karşınızda Ispanaklı Tuzlu Kek!



Dilerseniz kahvaltılarınıza, dilerseniz de beş çaylarınıza yapabileceğiniz bu güzel tarifi sizlerde evlerinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Ispanağın ve peynirin uyumu ile damaklarınızı şenlendirecek, çayın eşlikçilerinden olacak tuzlu kek deneyen herkesin favorisi olacak. Ev oturmalarının bol olduğu kış günlerinde farklılık yapıp deneyebileceğiniz bu tarif sıfır risksiz. Mutfağa çok girmemişseniz bile kolaylıkla yapabileceğiniz Ispanaklı tuzlu kek nasıl yapılır? merak ediyorsanız buyurun tarifimize. Videolarımızı izlemeyi ve evlerinizde denemeyi unutmayın. Şimdiden afiyet olsun. : )

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