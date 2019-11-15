Son Dakika Haberleri: Boyner, 01 Burda AVM'de yeni mağaza açtı
Son Dakika Ekonomi Boyner, 01 Burda AVM'de yeni mağaza açtı - Son Dakika Ekonomi

Boyner, 01 Burda AVM'de yeni mağaza açtı

6 saat önce

Boyner, Adana'nın yeni yaşam merkezi 01 Burda AVM'de yeni bir mağazasının açılışını yaptı.

Boyner, 01 Burda AVM'de yeni mağaza açtı, System.String[]

Boyner, Adana'nın yeni yaşam merkezi 01 Burda AVM'de yeni bir mağazasının açılışını yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşterileri yeni alışveriş trendleriyle tanıştıran ve modern mimarisiyle dikkat çeken Boyner 01 Burda AVM mağazasında, 2 bin 950 metrekarelik bir alanda, kadın, erkek, çocuk, aktif spor, ayakkabı & çanta, kozmetik ve aksesuar kategorilerinden yüzlerce marka ve binlerce ürün yer alıyor.

Müşteri beklentileri göz önünde bulundurularak geliştirilen detaylar ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor.


01 Burda AVM mağazası ile Türkiye genelinde 113. mağazasına ulaşan Boyner, yeni nesil mağazacılık anlayışıyla, müşterilerine farklı deneyimler sunuyor.

Boyner, Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



21 yerinden bıçaklanan kadın, eski eşinin mahkemede 'Onu hala seviyorum' sözlerine ateş püskürdü
3,5 yıl sonra eşinden boşanmasını bando eşliğinde kutladı Bakıcı dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu burnunu kanatana kadar dövdü İstanbul Karaköy'de başörtülü kıza çirkin saldırı! Saniye saniye kaydedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 18:13:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boyner, 01 Burda AVM'de yeni mağaza açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]