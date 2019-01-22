Boyner, 2018'de Satışlarını Yüzde 23 Artırdı

Boyner, geçen yıl 126 milyon ziyaretçi ağırlarken, satışlarını da bir önceki yıla göre yüzde 23 arttırdı.

Boyner, geçen yıl 126 milyon ziyaretçi ağırlarken, satışlarını da bir önceki yıla göre yüzde 23 arttırdı.



Türkiye'nin alışveriş destinasyonlarından Boyner mağazaları, 2018 yılında ziyaretçi sayılarını açıkladı. Buna göre; 2018 yılı boyunca mağazalarında toplam 126 milyon ziyaretçi ağırlayarak rekor kırılırken, sadece yılbaşı alışverinin yapıldığı dönemde 11,5 milyon tüketici Boyner'i ziyaret etti. 2018 yılında yatırımlarına devam ederek 4 ilde 6 yeni mağazasını tüketicilerle buluşturan markanın toplam satışları bir önceki seneye göre yüzde 23 artış gösterdi.



İnternet mağazasının satışları yüzde 80 büyüdü



Boyner, bir başka rekoru da internet mağazasının performansında gösterdiği bildirdi. 2018 yılında markanın internet adresinden başarılı ürün ve kampanya yönetimi ve rekabet gücü ile pazarı domine ederek toplam 2 milyon adet ürün satışı gerçekleştirdi. İnternet mağazasını 100 milyon kişi ziyaret ederken, bir önceki seneye göre satışlarda yüzde 80 artış oldu. Tüm satışlar içinde internet penetrasyonu yüzde 6'ya yükseldi.



40 milyondan fazla ürün satıldı



Boyner'de 2018 yılında kadın, erkek, çocuk, aktif spor, ayakkabı ve çanta, kozmetik, aksesuar, ev olmak üzere toplam 8 kategoride 40 milyondan fazla ürün satıldığı kaydedildi. En çok satılan ilk 5 ürün şöyle sıralandı: tişört, gömlek, kazak, pantolon ve sweatshirt.



Boyner kozmetik kategorisinin şampiyonu 'parfüm' oldu



Boyner Kozmetik kategorisi de 2018 yılında büyüme görülürken, bir önceki seneye göre yüzde 20'ye yakın bir büyüme gösteren kategorinin, şampiyon ürün grubu ise parfüm oldu. Ayrıca; satışların yüzde 20'sini Boyner özel ürün ve markalarından elde edildiği bildirildi. - İSTANBUL

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Turkcell'in Geliştirdiği Yerli Arama Motoru Yaani, Yapılan Bazı Aramalarda Büyük Bir Skandala İmza Attı

Optimar Araştırma, Türkiye Genelinde Yaptığı Seçim Anketinin Sonuçlarını Yayınladı

Yok Böyle Bir Zenginlik! 26 Kişinin Serveti, Dünya Nüfusunun Yarısının Toplam Servetine Eş Değer

Dünya Bıyık Şampiyonu 'Pala Mevlüt' Hayatını Kaybetti