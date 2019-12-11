Boyner 2020'de 12 yeni mağaza açacak - Son Dakika
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Boyner 2020'de 12 yeni mağaza açacak

7 saat önce

Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan, "2020'de 12 yeni mağaza açacağız." dedi.

Boyner 2020'de 12 yeni mağaza açacak, System.String[]

Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan, "2020'de 12 yeni mağaza açacağız." dedi.

Boyner'in düzenlediği basın toplantısında konuşan Çamurdan, Boyner'in 38 ilde toplam 112 mağaza ve 270 bin metrekareye ulaşan satış alanı olduğunu söyledi.

2019 yılında farklı illerde 7 mağaza açtıklarını belirten Çamurdan, müşteri deneyimi ve mutluluk odaklı yeni mağaza konseptinin de çok beğenildiğini kaydetti.

Çamurdan, "Yeni mağaza konseptimizin müşterilerimizin konfor ve rahatlığını ön planda tutmasından dolayı müşterilerimiz mağaza içinde yüzde 25 oranında daha fazla vakit geçiriyor. Sepet ortalaması da buna bağlı olarak yüzde 20 artıyor." şeklinde konuştu.

Yeni mağaza yatırımlarına devam edeceklerinin altını çizen Çamurdan 2020'de 12 yeni mağaza açacaklarını söyledi.

E-ticaret platformu boyner.com.tr tarafında, bir önceki seneye göre satışların yüzde 95 oranında artırdıklarını belirten Çamurdan, şunları kaydetti:

"Boyner mobil uygulamamız da 3,2 milyon kez indirildi. E-ticaret Türkiye'de toplam perakende sektöründen henüz yüzde 5'in üzerinde bir pay alırken Boyner'de bu oran yüzde 9 seviyesine ulaşmış durumda. Geçen kasım ayında bu oran yüzde 12'ye çıktı. Önümüzdeki 2 yıl içinde bu payın yüzde 15'e gelmesini hedefliyoruz. Yaptığımız yenilikçi uygulamalarla e-ticaret ile mağazaların ideal entegrasyonunu sağlamak için önemli adımlar atıyoruz."

"Hazırlıklı olun, hayata tutunun sloganıyla 3 farklı deprem çantası hazırladık"

Çamurdan, ürün ve hizmetleri geliştirirken müşterilerin beklentilerini dikkate aldıklarını, bu kez müşterilerin en büyük kaygısını düşünerek yola çıktıklarını belirtti.

Boyner olarak hazırlıklı olun, hayata tutunun sloganıyla 3 farklı deprem çantası hazırladıklarını ve çantaları maliyetine müşterilerine sunduklarını kaydeden Çamurdan, "İlk kez hiç kullanılmamasını dileyerek bir ürün yaptık. İstanbul'da geçtiğimiz eylül ayında meydana gelen depremin ardından herkes bir deprem çantası nasıl hazırlanır sorusunun cevabını araştırmaya, sağdan soldan topladıklarıyla bir hazırlık yapmaya başladı. Fakat kendi çabamızla oluşturacağımız bir deprem çantasında mutlaka eksikler olacağını fark ettik." dedi.

Depreme hazırlık konusunda ellerini taşın altına koyduklarını belirten Çamurdan, "Uzman danışmanlar eşliğinde bir deprem anında ve sonrasında kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak farklı içeriklerde 3 deprem çantası hazırladık. Özellikle deprem bölgelerinde ve tüm Türkiye'de, afet ve acil durum kiti olmayan kalmasın istiyoruz." şeklinde konuştu.

Çamurdan, sözlerine şöyle devam etti:

"Deprem gibi doğal afette temel ihtiyaçları pratik bir şekilde karşılayabilmeye yardımcı olacak kitler, sektörde ilk kez bu kadar detaylı bir şekilde hazırlandı. 24 saat, 48 saat ve 72 saat süreler için tüm yaşamsal ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek malzemelerden oluşan çantaların içinde Yemek Seti, İlk Yardım Seti, Hijyen Seti ve Afet Seti bulunuyor. Özel teknolojiyle hazırlanan ve en az iki yıl dayanıklı gıda malzemelerinden oluşan yemek seti, acil bir durumda ihtiyaç duyulacak kalori hesabı yapılarak hazırlandı. Sette yemekleri ısıtma imkanı sunan özel alevsiz ısıtıcı dahi var. İlk yardım setinde acil bir durumda yaralanmalara karşı ilk müdahale için gerekli tüm malzemeler bulunuyor. Afet setinde ise el ve vücut ısıtıcılarından battaniyeye, kafa fenerinden gözleri toz ve darbelere karşı korumak için gözlüğe birçok ince detay var."

Çamurdan, mağazalardan eve paket teslimatı yaptıklarını, bu hizmet kapsamında, e-ticaret dünyasından alıştığımız eve paket teslimatı hizmetinden, mağazadan alışveriş yapan müşterilerin de yararlanmasını sağladıklarını belirtti.

Deprem, Boyner, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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