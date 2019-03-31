Son Dakika Haberleri: Boyner Ailesi Oyunu Kullandı

Boyner Ailesi Oyunu Kullandı

3 dakika önce

İş adamı Cem Boyner, eşi Ümit Nazlı Boyner ve oğlu Acar Murat Boyner ile birlikte yerel seçimler kapsamında oyunu Beykoz'da kullandı.

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İş adamı Cem Boyner, eşi Ümit Nazlı Boyner ve oğlu Acar Murat Boyner ile birlikte yerel seçimler kapsamında oyunu Beykoz'da kullandı. İş adamı Cem Boyner, eşi Ümit Nazlı Boyner ve çocukları Acar Murat Boyner 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulu'na gelerek oylarını kullandı. Boyner ailesi oylarını 1284 numaralı sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına konuşan Cem Boyner, "Çok güzel bir seçim olsun huzur içinde. İyi sonuçlar getirsin inşallah herkese" dedi. Eşi Ümit Nazlı Boyner de tüm ülke için hayırlı olmasını diledi.

(Gamze Erdemir - Aydemir Kadıoğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:41 Kaynak: İHA

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