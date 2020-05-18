Boyner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde olunan bu dönemde daha çok iyilikseverin projeye katkıda bulunabilmesi ve yapılacak bağışlardan daha çok ihtiyaç sahibinin yararlanabilmesi için "Askıda İyilik" paketlerini internet mağazasına taşıdı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, yardımlaşma ve dayanışma duygularının daha yoğun olarak yaşandığı bayram yaklaşırken, şirket, "Askıda İyilik" paketlerini ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen iyilikseverlerle buluşturuyor.

Boyner mağazalarının yanı sıra "boyner.com.tr"den 30 lira karşılığında satın alınan ve alt ve üst giyimden oluşan iyilik paketleri, Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Satın alınan her "Askıda İyilik" paketi için Boyner de aynı oranda katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Kurumsal İletişim Müdürü Oya Uzun, yeni Kovid-19 salgınıyla birlikte paydaşların kolektif katkısıyla gerçekleşecek sosyal sorumluluk projelerinin her zamankinden daha anlamlı hale geleceğini ifade etti.

Boyner Büyük Mağazacılık olarak, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla toplumda iyilik yapma bilincini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"'İyiliğin Modası Geçmez' mottosuyla yaptığımız bu çalışmalardan biri olan Askıda İyilik, Haziran 2016'dan bu yana devam ediyor. Özellikle paylaşmanın, dayanışmanın arttığı bayram dönemlerinde Askıda İyilik paket satışlarımız yaklaşık yüzde 70 artış gösteriyor. Bu yıl bir yenilik yaparak, daha önce mağazalarımızdan gerçekleşen Askıda İyilik satışlarını internet mağazamıza da taşıdık. Müşterilerimizin, www.boyner.com.tr üzerinden yaptığı alışverişlerine ekledikleri 30 lira değerindeki iyilik paketleriyle ihtiyaç sahiplerine destek olmasına ve alışverişlerinin iyiliğe dönüşmesine aracı oluyoruz. Proje kapsamında şimdiye kadar 42 bin 65 adet Askıda İyilik paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bu zor dönemde askıya daha çok iyilik paketinin bırakılacağına inanıyor, yüzlerce ihtiyaç sahibine bayram sevinci yaşatabilmeyi umuyoruz."