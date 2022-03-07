Ümit Boyner: Kadınların eşit yaşam hakkı için farkındalık yaratmaya devam edeceğiz - Son Dakika

- Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel mesaj yayımladı. Boyner mesajında, "Tüm kadınların eşit yaşam hakkı için buradayız, dayanışma ile her alanda eşitlik ve özgürlük için sesimizi duyurmaya, farkındalık yaratmaya devam edeceğiz. Biliyorum ki sesimizin daha gür çıktığı günleri göreceğiz. O güne dek buradayız. Birlikteyiz. Vazgeçmeyeceğiz" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında günümüz Türkiye'sinde hala kadınların eğitimden istihdama, ekonomiden siyasete ve en önemlisi en temel yaşam haklarında ihlallerin yaşandığına vurgu yapan Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, "Gelişmiş bir toplum olabilmenin ön koşullarından biri toplumsal cinsiyet eşitliğini sadece bir kadın hakları konusu olarak ele almamaktan geçiyor. Herkes için eşit ve yaşanılabilir bir dünya yaratabilmek ancak toplumsal cinsiyet eşitliğini kadın-erkek ayırmadan tüm toplumun huzur ve refahını etkileyen bir "demokrasi" ve "haklar" meselesi olarak gördüğümüzde mümkün olabilir" dedi.

2009 yılından bu yana 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda toplumsal farkındalık yaratmak için iletişim kampanyaları hazırladıklarına ve bu yıl 7 Mart akşamı yayınlanacak kampanyaya da değinen Boyner, "Bu 8 Mart'ta hepimizin çok iyi bildiği bir melodi ile kadınların yaşamın her alanında yaşadıkları zorluklara, eşitsizliklere vurgu yapmak istedik. Türkiye'de kadınların yaşadığı acı gerçekleri bir kez daha vurgulamaya odaklandık. Bu gerçeği kabullenmeyerek, hep birlikte sesimizi daha gür çıkartarak ve vazgeçmeyerek değiştirebileceğimizi bir kez daha söylemek istedik" diye konuştu.

KADINA KARŞI ŞİDDETİN KARŞISINDA "BİRİZ, BİRLİKTEYİZ"

Boyner Grup'un yaşamın her alanında kadına yönelik şiddetin karşısında durduğunu ve bu konuda yeni bir çalışmaya da imza attıklarını söyleyen Ümit Boyner, "Biriz, birlikteyiz" projemizi 8 Mart itibarıyla hayata geçiriyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini insan hakları perspektifinde yorumlayan Boyner Grup olarak Sabancı Üniversitesi'nin düzenlediği 'Ev içi Şiddete Karşı İş Dünyası' eğitimlerine katılarak başlattığımız 'Biriz, Birlikteyiz' projemiz kapsamında kadın ekip arkadaşlarımızın özel yaşamlarında maruz kalabileceği her türlü şiddet türünde yanlarında duracağız. Konuyla ilgili olarak İnsan Kaynakları politikalarımızda da destekleyici düzenlemeler gerçekleştirdik. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun Boyner Grup'a özel sağladığı 'acil durum'telefon hattı ile çalışanlarımıza destek olacağız. Kadın girişimcilerin kurduğu gönüllülük esasına dayalı sosyal girişim Gönüllüpsikolog.org iş birliği ile isteyen çalışanlarımıza ücretsiz olarak yüz yüze ya da online psikolojik destek olanağı sunacağız. Konuyla ilgili olarak farkındalığı artırmak amacıyla Boyner Grup bünyesinde tüm yönetim seviyelerinde eğitimler düzenliyoruz" diye konuştu.

"SENİNLE TAMAM"

Sürdürülebilir ekonomik büyümenin toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmadan mümkün olmayacağının altını çizen Ümit Boyner, Boyner Büyük Mağazacılık bünyesinde hayata geçen "Boyner Seninle Tamam" projesi ile de kadınlara iş yaşamında destek olmayı hedeflediklerini belirtti.

Boyner, "Boyner Seninle Tamam projemiz ile hiç çalışmamış ya da evlilik, çocuk gibi nedenlerle çalışma hayatına ara vermek durumunda kalmış kadınlara Boyner mağazalarında kendi belirleyecekleri saatlerde part-time çalışma imkanı sunuyoruz. Ayrıca bu program için pek çok sivil toplum kuruluşu ve belediyeler ile iş birliği içindeyiz" dedi.

"EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK TEMEL İNSAN HAKLARIDIR."

Ümit Boyner 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"Boyner Grup olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabildiği bir toplumun daha iyi bir geleceğe ulaşabileceğine inancımız ve kadınlar için güvenli bir ülke yaratılmasına duyduğumuz ihtiyaçla bir kez daha sesimizi yükseltiyoruz. Sesimize güç katan, toplumun her kesiminden sadece kadınların değil tüm insanların eşit ve özgür yaşayabilmesinin bir hak olduğuna inanan, bu yolda atılacak adımlara destek olan herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Türkiye'de kadın olmak dayanışmak, umut etmek, susmamak ve vazgeçmemek demek. Sesimizin daha gür çıktığı günleri göreceğiz. O güne dek buradayız. Birlikteyiz. Vazgeçmeyeceğiz."