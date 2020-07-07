boyner.com.tr'nin müşteri sayısı ilk 6 ayda yüzde 40 arttı - Son Dakika

boyner.com.tr'nin müşteri sayısı ilk 6 ayda yüzde 40 arttı

Türkiye'nin online moda ve yaşam tarzı markası boyner.com.tr, 2020 yılının ilk 6 ayında yüzde 88 büyüme gösterirken yeni müşteri sayısını yüzde 40, trafiğini de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artırdı.

Türkiye'nin online moda ve yaşam tarzı markası boyner.com.tr, 2020 yılının ilk 6 ayında yüzde 88 büyüme gösterirken yeni müşteri sayısını yüzde 40, trafiğini de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artırdı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, perakende sektöründe dijital dönüşümle birlikte online alışveriş alışkanlığı hızla yaygınlaşırken, 2020'nin 2. çeyreğine damgasını vuran Kovid-19 salgını bu büyümeye ivme kazandırdı.

Kadın, erkek, çocuk, spor giyim, ayakkabı-çanta, kozmetik, aksesuar ve ev kategorilerinde sunduğu seçeneklerle e-ticaret ekosistemini büyüten markalar arasında yer alan boyner.com.tr de bu dönemde yoğun ilgi gören platformlar arasında yer aldı.

Boyner'in yılın ilk 6 ayını mercek altına alan online alışveriş verileri, mobil alışverişin insan hayatındaki yerini de gözler önüne serdi. Bu dönemde Boyner.com.tr'de, yüzde 40'ın üzerinde yeni müşteri kaydı gerçekleşirken müşteri trafiği de yüzde 50 arttı.

Kullanıcıların yoğun talebiyle işlem hacmi büyüyen boyner.com.tr, yılın ilk 6 ayında yüzde 88 satış büyümesi gerçekleştirdi. Boyner'in online alışveriş gelirlerinin yüzde 77'si uygulama ve mobil site üzerinden gerçekleşti.

Son yıllarda tüketiciler arasında yaygınlaşan rahat giyim trendi ile yükselişe geçen spor giyim kategorisi, 2020 yılının ilk yarısının da yıldızı oldu.

Boyner'in internet mağazasında en popüler ürün grupları spor ayakkabı, sneaker ve tişört olurken, yılın ilk aylarındaki soğuk havaların etkisiyle mont seçenekleri de yoğun ilgi gördü. Bunun yanı sıra pandemi dönemin ihtiyaçlarına uygun olarak, cilt bakım, elektrikli kişisel bakım ve mutfak-sofra ürünleri de ilgi gören ürünler olarak öne çıktı.

Boyner'in pandemi dönemine özel olarak satışa sunduğu kolonya, dezenfektan, siperlikli şapka gibi koruyucu ürünler de talep gören diğer seçenekler arasında yer aldı.

Yılın ilk 6 ayında kadın kategorisi, yoğun ilgi görürken buna bağlı olarak boyner.com.tr'yi ziyaret eden kullanıcıların yüzde 53'ü kadın, yüzde 47'si ise erkeklerden oluştu.

İlk 6 ayda en çok alışveriş yapılan iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Diyarbakır oldu.

Kullanıcıların online alışveriş trafiği akşam 20.00 ile 23.00, gündüz ise 13.00 ile 17.00 saatleri arasında yoğunlaştı.

"Önümüzdeki dönemde tüketicilerin online alışverişe olan ilgisi artarak devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan, şunları kaydetti:

"Boyner olarak e-ticaret pazarında büyürken müşterilerimizi mutlu etmeyi, onlara hem online hem de offline tüm kanallarımızda en iyi alışveriş deneyimini sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, insan kaynağından, teknoloji ve lojistiğe kadar işimizin her alanına yatırım yapıyoruz. Yılın ilk 6 ayında e-ticaret operasyonumuz Boyner'in genel operasyonunun içinde yüzde 25 gibi bir paya ulaştı. Bunda pandemi nedeniyle mağazalarımızın bir dönem kapalı kalmasının da etkisi var. Bu dönemde lojistik ve kargo hizmetlerinde yaşadığımız zorluğa rağmen bir yılda alacağımız yolu üç ayda aldık. Büyüme ivmesinin bu şekilde devam edeceğini ve bu oranın 1 yıl içerisinde yüzde 40'lar seviyesinde olacağını öngörüyoruz. Bu dönemde yüzde 40 oranında yeni müşterimiz oldu. Önümüzdeki dönemde tüketicilerin online alışverişe olan ilgisi artarak devam edecek. Hayatı kolaylaştıracak yenilikçi hizmetler geliştirmeye ve akılda kalıcı deneyimleri tasarlamaya odaklanarak, e-ticaret pazarına liderlik yapmaya hazırlanıyoruz."

Türkiye, Boyner, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:15 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi boyner.com.tr'nin müşteri sayısı ilk 6 ayda yüzde 40 arttı - Son Dakika Ekonomi
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