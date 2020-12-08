Boyner'de Çılgın Kelebek indirimi başladı

Boyner'in gelenekselleşen ve heyecanla beklenen Çılgın Kelebek indirimleri başladı

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, milyonlarca üründe yüzde 50 net indirim uygulanırken, sevilen markalar da Çılgın Kelebek günlerine özel indirimli fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.

Çılgın Kelebek indirimleri, kadın, erkek ve çocuk giyimin yanı sıra ayakkabı, çanta, spor giyim, kozmetik, aksesuar ve ev tekstili gibi farklı kategorilerde uygulanıyor.

Kış günlerinin öncelikli ihtiyaçları arasında yer alan paltolar, kabanlar, botlar, çizmeler, atkılar, kazakların yanı sıra sweatshirtler, eşofman takımları, pantolonlar, sneakerlar ve daha pek çok ürün Çılgın Kelebek'in indirimleriyle tüketicilerle buluşuyor.

Çılgın Kelebek indirimi, aynı zamanda yılbaşı için geri sayımın başladığı günlere denk geliyor. Sevdikleri için unutulmaz bir yeni yıl hediyesi arayanlar; bot, mont, kazak, sneaker gibi seçenekleri, başta saat olmak üzere pek çok aksesuarı, dünyaca ünlü markaların parfümlerini, outdoor ürünlerini, ev tekstli ve mutfak ürünlerini Çılgın Kelebek indirimleri ile alma fırsatını yakalıyor.

Tüketiciler milyonlarca kelebekli üründe yüzde 50 net indirimin yanı sıra Hopi ile yüzde 50 Paracık kazanma fırsatı, CardFinans ve Maksimum Kart'a özel kozmetik dışı alışverişlerde 9 aya varan taksitli ödeme ayrıcalıkları ile alışveriş yapabiliyor.

Müşterilerinin her zaman yanında olan Boyner, kış günlerinde Çılgın Kelebek avantajı ile giyim, aksesuar, ev ve hediye alışverişini kolaylaştırıyor.

Çılgın Kelebek indirimi, 18 Aralık'a kadar Boyner mağazalarında ve www.boyner.com.tr'de müşterileri bekliyor.