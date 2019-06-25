Boyner'de erkeklere özel "ofis şıklığı" koleksiyonu

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Son dakika! ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Bir takım sonuçları olacaktır

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu için işletmecilere 1,5 milyar TL ödenecek