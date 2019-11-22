Son Dakika Haberleri: Boyner'de 'Şahane Cuma' etkisi; yüzde 60 indirim
Son Dakika Güncel Boyner'de 'Şahane Cuma' etkisi; yüzde 60 indirim - Son Dakika

Boyner'de 'Şahane Cuma' etkisi; yüzde 60 indirim

6 saat önce

1 Aralık tarihleri arasında milyonlarca üründe yüzde 60'a varan indirimlerin uygulandığı 'Şahane Cuma' kampanyası ile sağladığı avantajlarını duyurdu.

Boyner'de 'Şahane Cuma' etkisi; yüzde 60 indirim, System.String[]

1 Aralık tarihleri arasında milyonlarca üründe yüzde 60'a varan indirimlerin uygulandığı 'Şahane Cuma' kampanyası ile sağladığı avantajlarını duyurdu.

Boyner'den yapılan yazılı açıklamaya göre, milyonlarca üründe net yüzde 60, yüzde 50 ve yüzde 40 indirimlerin uygulanacağı 'Şahane Cuma' kampanyası, 22 Kasım - 1 Aralık'ta Boyner mağazalarında ve internet adreslerinde tüketiciler ile buluştu.

Tüketiciler, Axess, CardFinans veya Advantage'la 1 Aralık'a kadar yaptıkları alışverişlerini 2 ay erteleme fırsatı ile 2020 Ocak ayında ödemeye başlayacak ve 6 taksit avantajından yararlanabilecek.

Kadın giyimden erkek giyime, çocuk giyimden aktif spor ve ev koleksiyonlarına uzanan seçili milyonlarca üründe ve yüzlerce markada indirimli fiyatlar Boyner'de tüketicileri bekliyor. 'Şahane Cuma', yeni yıla geri sayım başlamışken yılbaşı alışverişini de en uygun koşullarda yapmaya yardımcı olacak.

Kış alışverişinin vazgeçilmez parçalarını oluşturan farklı kesim ve kumaşlardaki paltolardan kabanlara, botlardan çizmelere, atkılardan kazaklara, eldivenlerden kaşkollara kadar sayısız ürün avantajlı fiyatları ile tüketicilerle buluştu.


Boyner, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:07 Kaynak: DHA
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