Boyner'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boyner'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması - Son Dakika

Boyner'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

6 saat önce

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, toplumsal cinsiyet eşitliğini sadece kadın hakları meselesi değil, cinsiyet ayırt etmeksizin tüm toplumun huzur ve refahını etkileyen bir demokrasi ve haklar meselesi olarak gördüğünü ifade etti.

Boyner'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması, System.String[]

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, toplumsal cinsiyet eşitliğini sadece kadın hakları meselesi değil, cinsiyet ayırt etmeksizin tüm toplumun huzur ve refahını etkileyen bir demokrasi ve haklar meselesi olarak gördüğünü ifade etti.

Boyner, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun ekonomik, politik, sosyal ve kültürel olarak halen toplumun kanayan bir yarası olduğunu belirtti.

Türkiye'de ve dünyada her yıl binlerce kadının eşleri, babaları, abi veya sevgilileri tarafından öldürüldüğüne dikkati çeken Boyner, şunları kaydetti:

"Şiddet dışında kadın bedenine ve günlük hayata erkek müdahaleleleri sıradan vakalar olmaya devam ediyor. Kadına karşı şiddetle mücadeleyi aşarak hayatın farklı alanlarında eşitliği nasıl kuracağımız meselesine artık geçmemiz gerekiyor. Çünkü kadınların erkeklerle eşit hakları kullanabilmesinin ve toplumsal yaşama katılımlarının türlü yollarla kısıtlandığı veya düzenlendiği toplumların gelişmiş ve medeni olduklarından bahsetmek mümkün değil."

"Başarılı kadınların sayısının arttığını görmekten mutluluk duyuyorum"

İnsani ve hayati pek çok problemle karşı karşıya kalınan günümüz dünyasında, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının her geçen gün daha da önem kazandığını ve daha çok konuşulduğuna işaret eden Boyner, "Çünkü hemen hemen tüm insani ve hayati sorunların kökeninde insanlığın en eski eşitsizliklerinden biri olan cinsiyet eşitsizliği bulunuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sadece kadın hakları meselesi değil, kadın-erkek ayırt etmeksizin tüm toplumun huzur ve refahını etkileyen bir demokrasi ve haklar meselesi olarak görüyorum. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece kadınlar için değil erkekler için de önemli ve hayati bir mesele olması gerektiği kanısındayım." ifadelerini kullandı.

Boyner, "Eğitimde, ekonomide, istihdamda, siyasette, sanatta, sporda toplumun diğer yarısından farklı haklar ve uygulamalara rağmen kadınların mücadele etmekten vazgeçmediklerini, her alanda başarılı kadınların sayısının arttığını görmekten mutluluk duyuyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin tercih edilecek bir seçenek değil bir hak olduğunu söylemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunarak, tüm kadınların ve toplumsal cinsiyet eşitliğinden yana tavır alan herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:24 Kaynak: AA
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