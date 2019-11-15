Son Dakika Haberleri: Boyner'den Adana'ya yeni mağaza
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Boyner'den Adana'ya yeni mağaza

6 saat önce

Boyner, 2019 yılındaki mağaza yatırımlarına 01 Burda Adana mağazasını da ekledi.

Boyner'den Adana'ya yeni mağaza, System.String[]

Boyner, 2019 yılındaki mağaza yatırımlarına 01 Burda Adana mağazasını da ekledi.


Boyner, Adana'nın yeni yaşam merkezlerinden 01 Burda AVM'de yeni bir mağaza açtı. Yapılan bilgilendirmede; Mustafa Toner tarafından tasarlanan yeni mimari konseptin uygulandığı, 2 bin 950 metrekarelik mağaza, kadın, erkek, çocuk, aktif spor, ayakkabı & çanta, kozmetik ve aksesuar kategorilerinden yüzlerce marka ve binlerce ürün yer alıyor.


01 Burda AVM mağazası ile Türkiye genelinde 113'üncü mağazasına ulaşan marka, yeni nesil mağazacılık anlayışıyla, müşterilerine farklı deneyimler ve ayrıcalıklar sunmaya devam edeceği açıklandı. - ADANA

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:05 Kaynak: İHA
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