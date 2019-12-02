Son Dakika Haberleri: Boyner'den Ankara'ya spor mağazası
Son Dakika Ekonomi Boyner'den Ankara'ya spor mağazası - Son Dakika Ekonomi

Boyner'den Ankara'ya spor mağazası

6 saat önce

Boyner'den başkente yeni yatırım. Ankara'ya kadın, erkek ve çocuklara özel sadece spor giyim ürünlerinin satıldığı onuncu mağazasını açtı.

Boyner'den Ankara'ya spor mağazası, System.String[]

Boyner'den başkente yeni yatırım. Ankara'ya kadın, erkek ve çocuklara özel sadece spor giyim ürünlerinin satıldığı onuncu mağazasını açtı.

Boyner, spor giyim odaklı 10'uncu Boyner Sports mağazasını Ankara Kuzu Effect AVM'de açtı. Boyner'den yapılan açıklamaya göre, 869 metrekarelik bir alanda hizmet vermeye başlayan mağazada koşudan futbola, basketboldan tenise kadar farklı spor branşlarına yönelik dünyaca ünlü markaların ürün seçenekleri yer alıyor.

Spor yapanların ve spor giyinenlerin sıklıkla tercih ettiği sneakerlar başta olmak üzere şortlar, taytlar, tişörtler, eşofmanlar, sportif üstler ve spor aksesuarları, jean koleksiyonu sporseverlerin beğenisine sunuluyor.

Açıklamanın devamında, Boyner'in gelecek dönemde de spor giyim kategorisini genişletmeye ve yeni nesil mağazacılık anlayışıyla müşterilerine hizmet ve ayrıcalık sunmaya devam edeceği aktarıldı.


Ankara, Boyner, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selen Soyder, kendisine "Libidosu düşük" diyen Can Yaman'a gönderme yaptı
Muratpaşa Belediyesi, kadına şiddete destek için erkek personeline eğitim verdi Malezya'da "yarı çıplak" dövme gösterisi hakkında soruşturma başlatıldı Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 18:45:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boyner'den Ankara'ya spor mağazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]