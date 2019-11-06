Boyner'den avantajlı kış alışverişi fırsatı

Boyner'in Çılgın Kelebek kampanyası 8-9-10-11 Kasım'da gerçekleşecek. 38 şehirdeki 113 mağazası ve internet sitesinin dahil olduğu kampanya katılanlar, kışlık giyim ihtiyaçlarını bütçelerini zorlamadan karşılayabilecek.



Boyner, avantajlı kış alışverişi yapmak isteyen tüketiciler için gelenekselleşen Çılgın Kelebek indirimini başlattı. Boyner'in yılda iki kez yaptığı Çılgın Kelebek kampanyası kış sezonu için 8-9-10-11 Kasım'da gerçekleşecek. Yapılan bilgilendirmede; bir ailenin tüm giyim ihtiyaçlarını bulabildiği Boyner mağazalarında, kadın giyim, erkek giyim, çocuk, aktif spor veya ev koleksiyonlarında seçili birçok üründe net yüzde 50 indirim geçerli olacak. Çılgın Kelebek kampanyası boyunca, 38 şehirde yer alan 113 Boyner mağazası saat 24.00'e kadar açık kalacak, ayrıca kampanya mağazalarla birlikte boyner.com.tr'de de uygulanacak.



Birçok sevilen marka, tüketicilere Çılgın Kelebek'e özel sürpriz ve taksit seçeneğiyle sunacak. - İSTANBUL