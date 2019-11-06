Son Dakika Haberleri: Boyner'den avantajlı kış alışverişi fırsatı
Son Dakika Güncel Boyner'den avantajlı kış alışverişi fırsatı

Boyner'den avantajlı kış alışverişi fırsatı

8 saat önce

Boyner'in Çılgın Kelebek kampanyası 8-9-10-11 Kasım'da gerçekleşecek.

Boyner'den avantajlı kış alışverişi fırsatı, System.String[]

Boyner'in Çılgın Kelebek kampanyası 8-9-10-11 Kasım'da gerçekleşecek. 38 şehirdeki 113 mağazası ve internet sitesinin dahil olduğu kampanya katılanlar, kışlık giyim ihtiyaçlarını bütçelerini zorlamadan karşılayabilecek.


Boyner, avantajlı kış alışverişi yapmak isteyen tüketiciler için gelenekselleşen Çılgın Kelebek indirimini başlattı. Boyner'in yılda iki kez yaptığı Çılgın Kelebek kampanyası kış sezonu için 8-9-10-11 Kasım'da gerçekleşecek. Yapılan bilgilendirmede; bir ailenin tüm giyim ihtiyaçlarını bulabildiği Boyner mağazalarında, kadın giyim, erkek giyim, çocuk, aktif spor veya ev koleksiyonlarında seçili birçok üründe net yüzde 50 indirim geçerli olacak. Çılgın Kelebek kampanyası boyunca, 38 şehirde yer alan 113 Boyner mağazası saat 24.00'e kadar açık kalacak, ayrıca kampanya mağazalarla birlikte boyner.com.tr'de de uygulanacak.


Birçok sevilen marka, tüketicilere Çılgın Kelebek'e özel sürpriz ve taksit seçeneğiyle sunacak. - İSTANBUL

Boyner, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü
Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinde satış devam ediyor Minik Cihan'ın mucize kurtuluşu! İmdadına ağabeyi yetişti Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 23:39:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boyner'den avantajlı kış alışverişi fırsatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]