Boyner'den Babalar Günü için farklı hediye seçenekleri

Boyner, Babalar Günü için farklı hediye seçenekleri sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, hem evde hem günlük yaşamda kullanılabilecek rahat ve şık parçaların olduğu öneriler arasında, Turkish Dictionary'nin eğlenceli mesajlar barındıran Babalar Günü koleksiyonu tişörtleri, Fabrika'nın polo tişörtleri, pijama takımları ve bermuda şortlarının yanı sıra National Geographic'in doğayı koruyan organik pamuktan üretilen polo yaka tişörtleri de yer alıyor.

Sosyal medyada pek çok kişi tarafından sevilerek takip edilen Turkish Dictionary'nin Babalar Günü'ne özel tişörtleri Boyner'in Babalar Günü'ne özel sunduğu hediye seçenekleri arasında bulunuyor.

Rahat ve konforlu giyinmeyi seven babalar için Boyner'in yeni sezon koleksiyonunda yer alan şortların, polo tişörtlerin, spor ayakkabıların, eşofmanların yanı sıra babaların evde geçirdiği zamanlara eşlik eden şık ve rahat parçalar da geniş yer tutuyor. Fabrika'nın hem uzun hem kısa pijama takımları, rahatlığı kadar Fabrika imzası taşıyan şıklığıyla da dikkati çekiyor.

Boyner, National Geographic ile iş birliğinden doğan ve sadece Boyner'de satışa sunulan National Geographic organik pamuk koleksiyonu ile hem babaları hem de doğayı koruyor. Her dönemin vazgeçilmezi rengarenk polo tişörtler, bu Babalar Günü'nde de en göze çarpan hediye alternatifleri arasında yer alıyor.

Kozmetikte her 300 TL'lik alışverişe 75 TL indirim ve 75 Paracık

Babalar Günü'ne özel hediye alternatiflerine ev sahipliği yapan Boyner, özel kampanyalarla da dikkati çekiyor.

Boyner'den 7-21 Haziran'da yapılacak 300 TL ve üzeri kozmetik alışverişinde anında 75 TL indirim ve 75 TL değerinde Paracık hediye ediliyor. 75 TL değerindeki Paracık, 23 Haziran'a kadar 300 TL ve üzeri kozmetik dışı ilkbahar/yaz sezon alışverişinde 3 kat değerli olarak kullanılabiliyor.

Mevcut indirimlere ek olarak 7-19 Haziran'da kozmetik ve elektrikli ev aletleri hariç 300 TL ve üzeri alışverişlerde 125 TL değerinde Paracık ya da 100 TL'lik hediye çeki kazanılıyor.

Boyner, babasını ve babası gibi sevdiklerini özel bir hediye ile mutlu etmek isteyenleri boyner.com.tr'ye ve mağazalarına davet ediyor.