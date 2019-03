Boyner'den Bahar Kampanyası

Yılın her döneminde müşterilerine ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi yaşatan Boyner, yeni sezona spor giyim ve jean ürünleri alışverişinde uygulanan kampanyayla başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner, marka çeşitliliği ve ürün zenginliği açısından en güçlü olduğu kategoriler arasında yer alan spor giyim ve jean ürünlerinde müşterilerine yeni fırsatlar sunuyor.Boyner mağazalarında ayrıcalıklı alışveriş keyfi yaşamak isteyen misafirler, spor giyim ve jean ürünlerinden yapacakları 400 TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL tutarında hediye çeki kazanıyor.



Boyner müşterileri kazandıkları 100 TL hediye çekini daha sonra yapacakları 300 TL ve üzeri elektrikli ev aletleri dışındaki tüm alışverişlerde kullanabiliyor. 20 Mart'a kadar devam edecek olan bu yeni fırsat, kadın, erkek, çocuk ürünlerini kapsayan oldukça geniş bir ürün yelpazesinde uygulanıyor.



Spor giyimin dünyaca ünlü markaları Boyner'de



Boyner, kadın, erkek ve çocuklar için dünyaca ünlü markaların performans ve konfor sunan spor koleksiyonlarını bir araya getiriyor. Mağazalarında yer alan spor kategorisinin dışında spor giyim alanında Boyner Sports adlı 9 özel mağazası da bulunan Boyner'de, Nike, adidas, Puma, Hummel, Reebok, Skechers, Vans, New Balance, Kinetix, Under Armour, Asics, Aeropostale, Converse gibi markalar müşterilerin beğenisine sunuluyor.



Boyner, şıklığı ve rahatlığı ile vazgeçilemeyen jean için de dünyaca ünlü markalar ile Türkiye'nin en sevilen markalarının zengin seçeneklerini bir araya getiriyor. Mavi, Jack&Jones, Loft, Levi's, Lee, Wrangler, Mustang, Guess, Tommy Jeans, CK Jeans gibi markaların ürünleri Boyner'de müşterilerle buluşuyor.Boyner, müşterilerine sürprizler ve ayrıcalıklar sunmaya devam edecek.

