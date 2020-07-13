Boyner'den bayram alışverişi için avantajlı seçenekler - Son Dakika

Boyner'den bayram alışverişi için avantajlı seçenekler

Boyner, bayram alışverişi için binlerce ürünü ayrıcalıklı fırsatlarla sunuyor.

Boyner, bayram alışverişi için binlerce ürünü ayrıcalıklı fırsatlarla sunuyor.

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Boyner'in açıklamasına göre, şirket, yaz koleksiyonlarından en trend parçalarla müşterilerine farklı seçenekler sunuyor.

Boyner'de, 7'den 70'e herkes bayram şıklığı yaşayabiliyor. Kadın giyimde sezonun trend parçalarından oluşan etekler, elbiseler, gömlekler, pantolonlar, bluzların yanı sıra şıklığı tamamlayan ayakkabılar, çantalar geniş seçeneklerle sunuluyor. Erkekler için de jean pantolonlar, t-shirtler, gömlekler, ayakkabılar, sandaletler ve daha pek çok seçenek bulunuyor.

Kız ve erkek çocukların renkli ve eğlenceli dünyasına hitap eden pantolonlar, elbiseler, şortlar, ayakkabılar, t-shirtler ve rengarenk üstler rafları süslüyor. Ayrıca dünyaca ünlü aktif spor markalarından spor ayakkabıları ve spor giyim ürünleri de bayrama keyif katan diğer popüler seçenekler arasında yer alıyor.

Tatil ihtiyaçları da Boyner'de

Geleneksel bayramları yaşamak ve yaşatmak isteyenler, bayram alışverişi için Boyner'i tercih ederken, bayram tatilini fırsata çevirerek seyahate çıkacaklar da tatil ihtiyaçları için aradıkları her şeyi Boyner'de bulabiliyor.

Mayolar, şortlar, plaj havluları, plaj çantaları, terlikler, sandaletler, bavullar ve daha pek çok ürün Boyner'de tatilcileri bekliyor. Giyim ve aksesuar ürünlerinin yanı sıra parfümler ve tüm kozmetik ürünleri de Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr'de zengin seçenekleriyle yer alıyor.

Boyner, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:13 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Boyner'den bayram alışverişi için avantajlı seçenekler - Son Dakika Ekonomi
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