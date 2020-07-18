Boyner'den "Bizim Tarzımız Güzel" iletişim kampanyası

Boyner, Türkiye'nin kendine özgü, renkli ve kapsayıcı değerler panoramasından ilham alan "Bizim Tarzımız Güzel" başlıklı iletişim kampanyasına imza attı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner reklam filminde, Türkiye'nin her köşesinde tanıklık ettiği çeşitliliği, renkliliği, insanımızın beğenilerini, ilgilerini, farklı ve bizi biz yapan özelliklerini, çağdaş moda ve yaşam tarzı ile birleştiriyor.



Kampanyada vurgulanan "Bizim tarzımız güzel" söylemi, "tarz" kavramını bir moda ifadesi olmanın ötesine taşıyarak, milletçe sahip olduğumuz ve gurur duyduğumuz özgün renkleri ve bizi biz yapan değerlerimizi anlatmak amacıyla kullanılıyor.



Boyner'in "Bizim Tarzımız Güzel" başlığını taşıyan reklam filminde, Türkiye'nin özgün yaşam tarzı ve zengin insan profil mozaiği modern bir yorum ve çarpıcı bir dille ifade ediliyor. Bizim insanımız en "cool" haliyle dursa bile bayramlarda büyüklerini ziyaret eder, ellerini öper. Yolda kalan bir araba gördü mü koşuya çıkanlar da takım elbiseliler de el verir, gerekirse kan ter içinde kalarak arabayı iter.

Dünyanın pandemi döneminde keşfettiği kolonyayı, yüzyıllardır misafirine kapıdan gelince ikram eder. En havalı ve asi algılanan "cool" genç delikanlı bile mahallede büyüklerinin halini hatırını sorar, askere giderken Türk bayrakları ile havalara fırlatılır. Evlenmeden hamamda eğlencesini de yapar, kınasını da yakar, moda dergisinden fırlamış hali ile gittiği düğünde eğlenen gelin damat ile birlikte ceketi beline bağlayıp göbek atar, stilettoları ile halay çeker.

Türkiyemizin tarzı işte bu yüzden çok özgün, çok kapsayıcı ve çok güzel. Farklılıklara açık, ilham verici ve renkli. Çünkü biz tarzımızı sadece giydiklerimizle değil, değerlerimiz, tavrımız ile ifade eden bir toplumuz. Bizi tüm dünyada, sanatımız ile yemeğimiz ile müziğimiz ile dansımız ile modamız ile özgün kılan da bizi eşsiz, benzersiz yapan da bu renkli tarzımız. Boyner, Türkiye'nin bu renkli ve iyi insanlarına içinde iyiliği de barındıran bize özgün tarzımızı koruyarak, kültürel zenginliğimizi ve çeşitliliğimizi de kucaklayarak tam 39 yıldır hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan, Boyner olarak 37 ilde 110 mağaza ile Türkiye'nin her bölgesinden insanlara dokunduklarını ve milyonlarca insanın mutlaka Boyner'le bir hikayesi ve deneyiminin olduğunu ifade etti.



Çamurdan, yeni kampanyada tüm Türkiye'yi ve değerlerini, ortak özelliklerimizi kucaklamak istediklerini belirterek, "Sahip olduğumuz bu değerlere, renkliliğe, çeşitliliğe ve iyilikseverliğe ayna tuttuk. İnsanımızın ortak duygularını ve özelliklerini güncel bir bakış açısıyla yorumladık, moda ile iddialı bir şekilde harmanladık. Çok etkileyici ve cesur bir iletişim kampanyası hazırladık." ifadelerini kullandı.



Kampanyanın hikayesi, stili, müziği ve yaratıcı detayları ile çok dikkat çekeceğine işaret eden Çamurdan, şunları kaydetti:



"Bu film ayrıca, Boyner'in yeni hikayesinin ilk adımı. Bundan sonraki süreçte, müşterilerimiz çok daha dinamik ve heyecan verici, kıpır kıpır bir Boyner'le karşılaşacak. Yaşatacağımız yenilikçi müşteri deneyimi ve projelerle, müşterilerimizin hayatına değer katmaya, onları şaşırtmaya, 'Boyner'de geçirdiğim zaman bana iyi geliyor' dedirtmeye devam edeceğiz. İyilik, iyiliği yaymak ise her zaman olduğu gibi vazgeçilmezimiz olacak. Müşterilerimizi de bu iyilik hareketine daha fazla dahil edecek ve iyiliği hep birlikte çoğaltacağız. Moda sektörüne nefes kesen, özgün, kıpır kıpır yeni bir duruş, yeni bir bakış açısı getireceğiz."