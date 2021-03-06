Ümit Boyner: Tek kanatlı kuşların uçması mümkün değil - Son Dakika

Ümit Boyner: Tek kanatlı kuşların uçması mümkün değil

06.03.2021 11:53
Ümit Boyner: Tek kanatlı kuşların uçması mümkün değil, System.String[]

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece 'kadın hakları' meselesi olmadığını, kadın-erkek ayırt etmeksizin tüm toplumun huzur, güven ve refahını etkileyen bir mesele olduğunu vurgulayan Ümit Boyner, "Tek kanatlı kuşların uçması mümkün değil" dedi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece 'kadın hakları' meselesi olmadığını, kadın-erkek ayırt etmeksizin tüm toplumun huzur, güven ve refahını etkileyen bir mesele olduğunu vurgulayan Ümit Boyner, "Tek kanatlı kuşların uçması mümkün değil" dedi.

"KADIN HAKLARI TOPLUMSAL GELİŞMENİN TEMEL GÖSTERGESİ"

Yayınladığı 8 Mart mesajıyla tüm kadınların ve eşitlikten yana tavır alan herkesin Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, "Kadın haklarını bir ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmişliğinin hem temel göstergesi hem de temel kaynağı olarak görüyorum. Ekonomide ve hayatın her alanda nüfusunun yarısına diğer yarısından farklı fırsatlar ve haklar veren ülke ve toplumların gerçek anlamda gelişmesinden bahsedemeyiz. Unutmayalım ki tek kanatlı kuşların uçması mümkün değil. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliğinin kadın-erkek ayırt etmeksizin tüm toplumun mutluluk ve refahını etkileyen bir 'demokrasi' ve 'haklar' meselesi olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik haklarını ve fırsat eşitliğinin önemini vugulayan Boyner, "Öte yandan en temel hak olan yaşam hakkı konusunun hala gündemimizde olmasını kabul edilemez buluyorum. Artan toplumsal farkındalığa ve toplumsal duyarlılığa rağmen kadına karşı şiddet vakaları artmaya devam ediyor" dedi.

"KADINLARIN EŞİTLİKTEN VAZGEÇME NİYETİ YOK"

Ümit Boyner, "Görüyorum ki kadınlar kadın cinayetlerini ve kadına karşı şiddeti durdurmakta kararlı ve elde ettikleri haklardan da toplumsal cinsiyet eşitliğinden de vazgeçmeye niyetleri yok. Tüm olumsuzluklara rağmen bu mücadele hepimize umut veriyor. Umarım ki gelecek 8 Mart'larda yaşam hakkı gibi en temel hakları dile getirmek yerine kadınların eşitliğini ve özgürlüğünü kutlarız. Tüm kadınların ve eşitlikten yana tavır alan herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.


Ümit Boyner: Tek kanatlı kuşların uçması mümkün değil

Dünya Kadınlar Günü, Ümit Boyner, Boyner, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Ümit Boyner: Tek kanatlı kuşların uçması mümkün değil - Son Dakika Ekonomi


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