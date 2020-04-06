Boyner'den evde spor yapanlara tavsiyeler - Son Dakika
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Boyner'den evde spor yapanlara tavsiyeler

6 saat önce

Boyner'in Aktif Spor, Jeans ve Genç Giyim Grubu Direktörü Semih Sertan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde spor yapanlara doğru ev sporu konusunda tavsiyelerde bulundu.

Boyner'den evde spor yapanlara tavsiyeler, System.String[]

Boyner'in Aktif Spor, Jeans ve Genç Giyim Grubu Direktörü Semih Sertan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde spor yapanlara doğru ev sporu konusunda tavsiyelerde bulundu.


Boyner açıklamasına göre, Kovid-19n salgınından korunmak adına bireysel alınabilecek önlemler listesinin en üst sırasında, evde kalıp sosyal hayata bir süreliğine ara vermek yer alıyor. Bu süreç içinde bedeni ve zihni sağlıklı tutmanın anahtarı ise düzenli spor yapmaktan geçiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Aktif Spor, Jeans ve Genç Giyim Grubu Direktörü Semih Sertan, her ne kadar dışarı çıkılamasa da doğru ekipman ve yöntemle evde düzenli bir şekilde yapılacak olan sporun faydalı olacağını dile getirdi.


Egzersiz düzeni ne olursa olsun, doğru beslenmenin önemine değinen Semih Sertan, "Öğün düzenimizi ve tüketeceğimiz besinleri doğru seçerken, vücudumuza gerektiği oranda sıvı almayı unutmamalıyız. Zaten bu konuya, yalnızca spor yapanların değil, bağışıklık sistemini güçlü tutmak adına herkesin dikkat etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Yoğun ve yıpratıcı değil, hafif ve sık aralıklarla egzersiz yapalım"

Evde spor yaparken yoğun bir programdan kaçınılması gerektiğini belirten Sertan, şunlar kaydetti:


"Bu dönemde evde hareketsiz kalma oranımız büyük oranda artacağından herkesin kendi yaş ve kilosuna uygun spor programları belirlemesi önem taşıyor. Gün içinde birkaç kere uygulanan yıpratıcı ve yorucu egzersizler yerine, gün içinde 3-4 kere 10-15 dakikalık basit ama etkili egzersiz hareketlerini uygulamak daha doğru olacaktır. Bu programı hazırlarken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise yemek saatlerinin hemen önüne veya sonrasına bir egzersiz planı koymadan, araya mutlaka en az 1'er saatlik boşluk eklenmesidir."


Sertan, evde yapılan sporun terleme ya da hızlı kalori yakma amaçlı olmadığını, esneme-germe, kol, bacak, bel ve boyun bölgeleri odaklı yapılacak ısınma hareketlerin bile, saat başı yapıldığında vücudun bazal metabolizmasını hızlandırdığını ve yoğun egzersizlerle aynı görevi gördüğünü belirterek, özellikle evde bilgisayar başında çalışanların, saat başı alarm kurarak kendilerine egzersiz yapmaları gerektiğini hatırlatabileceğini dile getirdi.


"Doğru kıyafet ve ekipmanı seçmek çok önemli"

Evde yapılan spordan verim alabilmenin püf noktasının ise doğru kıyafeti seçebilmek olduğunu kaydeden Sertan, hem sağlığı korumak hem de motivasyon ve dayanıklılığı artırmak adına, spor malzemelerini seçerken dikkat edilmesi gereken pek çok detay bulunduğunu, bu detaylardan ilkinin, sportif aktivite sırasında terleme olasılığına karşın çabuk kuruyan ve nefes aldıran kumaşları tercih etmek olduğunu bildirdi.


Antrenmanda aşırı bol kıyafetler tercih edilmemesi gerektiğini de belirten Sertan, kıyafette uygun beden konusunun önemine ilişkin şunları kaydetti:


"Bol kıyafetler rahat hareket etmeye engel olarak, spor yaparken ayaklara ya da başka yerlere takılma riski taşıyacağından performansı negatif etkileyebilir. Bununla birlikte çok dar kıyafetler de tercih edilmemelidir. Bu sebeple spor kıyafetlerini seçerken içinde rahatlıkla hareket edilebilecek esneklikte olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca vücudu doğru şekilde saran, nefes alan ve teri emen iç çamaşırları da en az kıyafetler kadar önem taşıyor."

Semih Sertan ayrıca aktif spor giyim alanında Boyner'in internet mağazası www.boyner.com.tr'de en çok seçeneği en ayrıcalıklı fırsatlarla sporseverlere sunduklarını ifade etti.

Boyner, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:42 Kaynak: AA

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