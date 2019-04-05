Son Dakika Haberleri: Boyner'den İlkbahar-yaz Sezonu Alışverişine Valiz Hediye

Boyner'den İlkbahar-yaz Sezonu Alışverişine Valiz Hediye

1 saat önce

Boyner, ilkbahar-yaz sezonunun yeni koleksiyonlarından alışveriş yapanlara valiz hediye ediyor.

Boyner'den İlkbahar-yaz Sezonu Alışverişine Valiz Hediye, System.String[]
Boyner, ilkbahar-yaz sezonunun yeni koleksiyonlarından alışveriş yapanlara valiz hediye ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sevilen markaların sezon trendlerini yansıtan ürünlerini bir arada sunan Boyner, ilkbahar-yaz sezonu alışverişi yapan müşterilerini özel bir sürprizle karşılıyor.

Boyner'in her zevke uygun seçeneklerin yer aldığı yeni sezon koleksiyonlarından alışveriş yapanlara, tatillerin ve iş seyahatlerinin en önemli yardımcısı olan valiz hediye ediliyor.

12 Nisan'a kadar sürecek kampanya kapsamında, Boyner ve YKM mağazalarından yapılacak, elektrikli ev aletleri dışında 800 TL ve üzeri ilkbahar/yaz sezonu alışverişinde 499,90 TL'lik kabin boy, 1000 TL ve üzeri ilkbahar/yaz sezonu alışverişinde ise 599,90 TL'lik orta boy Fabrika marka valiz hediye ediliyor.

Boyner bu özel kampanyasında, müşterilerine konforlu bir şekilde kullanabilecekleri kaliteli bir valiz hediye ederek, ilkbahar-yaz sezonu alışverişine renk katıyor ve müşterilerinin yeni hikayelerine ortak oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:36 Kaynak: AA

Boyner, Güncel
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