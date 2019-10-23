Son Dakika Haberleri: Boyner'den İzmir'e yeni mağaza
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Boyner'den İzmir'e yeni mağaza

1 saat önce

Boyner, 113'üncü mağazasını Hilltown Karşıyaka AVM'de açtı.

Boyner'den İzmir'e yeni mağaza, System.String[]

Boyner, 113'üncü mağazasını Hilltown Karşıyaka AVM'de açtı.

Boyner açıklamasına göre, Türkiye genelinde 38 ilde mağazası bulunan Boyner, 113'üncü mağazasını Hilltown Karşıyaka AVM'de açtı.

Boyner'in Hilltown Karşıyaka mağazası, modern bir mimari anlayışla müşterilerin kolay ve konforlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi için tasarlandı. 2 kata yayılan 4 bin metrekarelik bir alanda ziyaretçilere hizmet veren mağazada kadın, erkek, çocuk, aktif spor, ayakkabı, çanta, kozmetik ve aksesuar kategorilerinden yüzlerce marka ve binlerce ürün müşterilerle buluşuyor.

Boyner, bundan sonraki dönemde de müşterileri ile farklı destinasyonlarda buluşmaya devam edecek.

Karşıyaka, Türkiye, Boyner, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:42 Kaynak: AA
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