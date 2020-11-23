Boyner'den kışa özel sweatshirt koleksiyonu

Boyner, sonbahar-kış koleksiyonunda şıklığı kadar rahatlığına da önem verenlere hitap eden seçenekler sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Boyner'in koleksiyonunda, kış mevsiminde tercih edilen sweatshirtler de yer alıyor. Sweatshirtler, kadın, erkek ve çocuklar için farklı renk, kesim ve modelleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Siyahın ağırlıklı olduğu koleksiyonda, kırmızı, lila, tarçın, lacivert ve sarı renkli sweatshirtler bulunuyor.

Hafif ve yumuşak pamuklu kumaştan üretilen sweatshirt modellerine, Boyner mağazalarından ve boyner.com.tr'den ulaşılabiliyor.