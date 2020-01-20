Boyner'den mağazadan eve paket teslimatı hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Boyner'den mağazadan eve paket teslimatı hizmeti - Son Dakika Ekonomi

Boyner'den mağazadan eve paket teslimatı hizmeti

6 saat önce

Boyner, mağazadan eve paket teslimatı hizmetini tüketicilerin beğenisine sundu.

Boyner'den mağazadan eve paket teslimatı hizmeti, System.String[]

Boyner, mağazadan eve paket teslimatı hizmetini tüketicilerin beğenisine sundu.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, e-ticaret dünyasından alışık olunan eve teslimat hizmeti, mağazadan alışveriş yapan müşterilere de sunuluyor.

Boyner'in mağazadan eve paket teslimatı projesi sadece Boyner alışverişini değil alışveriş merkezi içindeki başka mağazalardan yapılan alışverişleri de kapsıyor.

Boyner, ilk olarak İstanbul'da 10 mağazada başlattığı bu hizmetini kısa süre içinde diğer mağaza ve şehirlere de yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Boyner, bu projenin devamı olarak müşterilerin aldığı hediyeleri de verecekleri adrese ulaştırıyor.

Eve teslimat uygulaması ilk aşamada, İstanbul'daki Nautilus, Capitol, Akasya, Emaar, Metropol İstanbul, Marmara Forum, Marmara Park, Mall Of İstanbul, Cevahir ve İstinye Park AVM'deki Boyner mağazalarında başladı.

Kısa süre içinde diğer Boyner mağazalarında uygulamaya alınacak eve teslimat servisinden faydalanmak için Boyner'den en az 99 TL'lik alışveriş yapmak yeterli oluyor.

İstanbul, Boyner, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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