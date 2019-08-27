Boyner'den okula dönüş kampanyası

Yeni eğitim öğretim dönemi eylül ayında başlıyor. İlkokuldan üniversiteye kadar pek çok öğrenci yeniden okula dönecek. Yeni dönem öncesi 8 Eylül 'e kadar yapılan 300 lira ve üzeri alışverişte 50 lira, 600 lira ve üzerinde ise 100 lira değerinde hediye çeki kampanyası Boyner mağazalarında başladı.

Markadan yapılan açıklamaya göre yeni eğitim öğretim dönemi öncesi spor ayakkabıdan tişörte, sırt çantasından eşofman takımına ve kırtasiye malzemelerine kadar pek çok ürünün bulunduğu mağazalarda her yaştan öğrencinin okula dönüş ihtiyaçları için seçeneklerin yer aldığı duyuruldu.

Açıklamaya göre 8 Eylül'e kadar yapılan 300 lira ve üzeri alışverişlerde 50 lira, 600 lira ve üzerine ise 100 lira değerinde hediye çeki verilecek. Verilen 50 ve 100 liralık çekler çek tutarı üzerindeki tüm alışverişlerde kullanılabilecek.