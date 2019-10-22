Boyner, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü iş birliğinde meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmek için başlatılan "Pembe Top Sahada" projesine geçen yıl olduğu gibi bu yıl da destek verecek.



Boyner'den yapılan açıklamaya göre, "Pembe Top Sahada" projesi, 6'ncı yılında "Pembe Top Sahada, Farkındalık Her Yerde" sloganıyla yükselirken, Boyner, bir kez daha destekçiler arasında yerini aldı.



Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğinde tüm dünyada "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak anılan ekim ayında yapılan proje, meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmeyi hedefliyor.



"Pembe top", bu yıl 4 Ekim'de Anadolu Efes Spor Kulübü'nün FC Barcelona ile oynadığı Turkish Airlines EuroLeague maçında yükseldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmanın hava atışı pembe top ile yapıldı.



Pembe top satışı ile erken tanıya destek



Kadınların en çok ziyaret ettiği alışveriş destinasyonları arasında yer alan Boyner, geçen sene olduğu gibi bu ekim ayında da yaptığı farkındalık çalışmalarıyla "Pembe Top Sahada" projesinin daha fazla kadına ulaşmasına destek oluyor.



Mağazalarında erken tanı mesajlarını posterler aracılığıyla kadınlara ulaştıran Boyner, diğer yandan hem seçili mağazalarında hem de internet mağazası boyner.com.tr'de pembe top satışı yapacak.



Pembe topların satışından elde edilen gelir ise maddi güçten yoksun kadınların ücretsiz meme kanseri muayenelerinde kullanılmak üzere bu alanda faaliyet göstermeye yetkili kurumlara bağışlanacak.

Boyner, "Pembe Top Sahada" projesine verdiği destekle tüm kadınları erken tanı için adım atmaya davet ediyor.