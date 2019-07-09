Son Dakika Haberleri: Boyner'den serin ve şık bir yaz için keten koleksiyonu
Son Dakika Ekonomi Haber

Boyner'den serin ve şık bir yaz için keten koleksiyonu

1 saat önce

Boyner'in keten koleksiyonu erkeklere serin ve şık bir yaz vadediyor.

Boyner'den serin ve şık bir yaz için keten koleksiyonu, System.String[]
Boyner'in keten koleksiyonu erkeklere serin ve şık bir yaz vadediyor.
Boyner'den yapılan açıklamaya göre, terletmeyen ve hava geçiren iri gözenekli yapısıyla yaz aylarının en çok tercih edilen kumaşı olan keten, şıklığından taviz vermeyen erkeklerin tercihi oluyor.
Boyner erkeklere, hem günlük hayatta hem de iş hayatında kullanabilecekleri tiril tiril keten gömlekler, terletmeyen rahat pantolonlar ve keten takım elbiseler sunuyor.
Boyner'de, Fabrika, Network, Cotton Bar, Limon Company, Dockers, Mustang gibi birçok farklı markanın keten koleksiyonunda yer alan zengin model ve renk seçenekleri erkeklerle buluşuyor.
Şıklığına önem veren erkekler bu zengin seçenekler sayesinde farklı kombinler yapabilme fırsatına kavuşuyor. Boyner'in erkek koleksiyonunda yer alan keten ceketler ve gömlekler, doğal çizgilerle birleşen hafif, nefes alan yapılarıyla olduğu kadar, rahat tarzlarıyla da dikkati çekiyor.
En sıcak günlerde bile vücudun hava almasını sağlayan keten pantolonlar ise yaz sıcaklarında erkeklerin hayatını kolaylaştırıyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:10 Kaynak: AA
Boyner, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener: Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu 200 bin kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde Kıdem tazminatı reformu Kalkınma Planı'nda

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 12:52:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boyner'den serin ve şık bir yaz için keten koleksiyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]