Boyner'den Sevgililer Günü'nde erkeklere özel hediyeler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boyner'den Sevgililer Günü'nde erkeklere özel hediyeler - Son Dakika

Boyner'den Sevgililer Günü'nde erkeklere özel hediyeler

6 saat önce

Boyner, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hediye almak isteyenler için geniş bir ürün seçeneği sunuyor.

Boyner'den Sevgililer Günü'nde erkeklere özel hediyeler, System.String[]

Boyner, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hediye almak isteyenler için geniş bir ürün seçeneği sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat'ta hediye almak isteyen kadınlar hem iş hayatında hem günlük hayatta kullanılabilecek birçok parçayı bir arada bulabiliyor.

Açıklamaya göre ayrıca, parfümden outdoor giyime kadar pek çok erkek ürünü de yine Boyner de müşterilerini bekliyor.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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