Boyner'den Sevgililer Günü'ne özel kozmetik kampanyası - Son Dakika

Dünya ve Türkiye'nin önemli markalarının seçili koleksiyonlarını bir araya getiren Boyner, kozmetik kategorisinde Sevgililer Günü'ne özel kampanya sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala sevdiğini mutlu etmek isteyenler Boyner'in çeşitli ürün yelpazesinden faydalanabilecek. Parfümler ve diğer kozmetik ürünleri, hem kadınlar hem de erkekler için hediye seçenekleri arasında yer alıyor.

Boyner, kozmetikte en çok tercih edilen markaların güzellik ve kişisel bakım ürünlerinden saç bakımına, cilt yenileyici kremlerinden, makyaj setlerine ve parfümlere kadar dünyaca ünlü 120'den fazla marka ve 10 binden fazla ürünü, Sevgililer Günü'ne özel fırsat ve avantajlarla sunuyor.

Boyner'in Sevgililer Günü kampanyasında Boyner ve YKM mağazalarından 16 Şubat tarihine kadar yapılacak her 400 TL kozmetik alışverişine anında 100 TL indirim uygulanırken alışverişini Hopi mobil ödeme ile yapanlar, bu büyük indirime ek olarak 100 TL değerinde Paracık kazanıyor.

Boyner, Sevgililer Günü'ne özel bir hediye ile anlam katmak isteyen herkesi mağazalarına ve boyner.com.tr'ye davet ediyor.