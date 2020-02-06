Boyner'den Sevgililer Günü'ne özel kozmetik kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boyner'den Sevgililer Günü'ne özel kozmetik kampanyası - Son Dakika

Boyner'den Sevgililer Günü'ne özel kozmetik kampanyası

6 saat önce

Dünya ve Türkiye'nin önemli markalarının seçili koleksiyonlarını bir araya getiren Boyner, kozmetik kategorisinde Sevgililer Günü'ne özel kampanya sunuyor.

Boyner'den Sevgililer Günü'ne özel kozmetik kampanyası, System.String[]

Dünya ve Türkiye'nin önemli markalarının seçili koleksiyonlarını bir araya getiren Boyner, kozmetik kategorisinde Sevgililer Günü'ne özel kampanya sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala sevdiğini mutlu etmek isteyenler Boyner'in çeşitli ürün yelpazesinden faydalanabilecek. Parfümler ve diğer kozmetik ürünleri, hem kadınlar hem de erkekler için hediye seçenekleri arasında yer alıyor.

Boyner, kozmetikte en çok tercih edilen markaların güzellik ve kişisel bakım ürünlerinden saç bakımına, cilt yenileyici kremlerinden, makyaj setlerine ve parfümlere kadar dünyaca ünlü 120'den fazla marka ve 10 binden fazla ürünü, Sevgililer Günü'ne özel fırsat ve avantajlarla sunuyor.

Boyner'in Sevgililer Günü kampanyasında Boyner ve YKM mağazalarından 16 Şubat tarihine kadar yapılacak her 400 TL kozmetik alışverişine anında 100 TL indirim uygulanırken alışverişini Hopi mobil ödeme ile yapanlar, bu büyük indirime ek olarak 100 TL değerinde Paracık kazanıyor.

Boyner, Sevgililer Günü'ne özel bir hediye ile anlam katmak isteyen herkesi mağazalarına ve boyner.com.tr'ye davet ediyor.

Sevgililer Günü, Türkiye, Boyner, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyaca ünlü uygulama Airbnb, Kanada'da 25 yaş altına ev kiralamayı durdurdu
Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Rejim ordusu, Türkiye'ye ait gözlem noktalarının bulunduğu Serakib'i kuşattı Bahçeli'den Avrupa Parlamentosu'na sert tepki: Kepazelik ve soysuzluktur

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 17:48:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Boyner'den Sevgililer Günü'ne özel kozmetik kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]